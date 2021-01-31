"Родные убеждали, что не найду работу" - дизайнер советует останавливаться на практических решениях

Дизайнер Анна Николаенко любит экспериментировать с стилями интерьеров. Фото предоставлено Анной Николаенко.

"В 27 лет почувствовала внутреннюю потребность сменить профессию. По первому образованию я фельдшер, работала в сельской амбулатории. Но это не мое, все время мечтала о другой карьере. А 13 лет назад таки решилась осуществить свою мечту и получить профессию дизайнера интерьеров" интерьера ", - рассказала для Gazeta.ua Анна Николаенко из села Марьяновка Винницкой области.

Для обучения выбрала вуз в Кропивницком, только там готовили дизайнеров на заочном отделении.

"К вступительному творческому конкурсу готовилась по книжкам. Рисовала по ночам, чтобы успеть подготовиться. Даже настраивалась на то, что если не поступлю, то в следующем году булу пробовать еще раз. К счастью, мне сразу улыбнулась удача и я стала студенткой. Однако, чтобы усовершенствовать собственные навыки до начала учебного года я обратилась за помощью к замечательному художнику и своему земляку Александру Нечепуренко. Конечно, он не отказал и начал учить азам изобразительного искусства. Уже на первой сессии я не чувствовала белой вороной среди студентов, которые в свое время заканчивали художественную школу. Когда во время занятия к моему мольберта подошла преподавательница и спросила, или я не профессиональная художница, это был лучший комплимент."

Каждый сознательно или подсознательно знает, что хотел бы видеть

Сначала Анна делала проекты для друзей и родственников. Сейчас работает дистанционно.

"Должна признаться, сначала мои родные волновались, что в небольшом селе я не найду работу. Но я не останавливалась. Теперь у меня клиентов не только в Украине, но и в Польше, Италии, Австрии, Германии, России. Со многими заказчиками продолжаем общаться, ведь сдружились за период работы ".

Иногда Николаенко работает в команде с другими дизайнерами.

"Если есть общий заказ, то исполняю обязанности визуализатора. То есть создаю фотоиллюстрации помещения, чтобы заказчик мог все представить пространственно, увидетьили элементы интерьера гармонируют между собой. Тогда человек понимает нужно ли что-то изменить."

Дизайнер делится, что не все клиенты четко могут сформировать свои желания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом

"Некоторые не знает, что конкретно хочет, возлагается на вкус дизайнера. Но такого не бывает, чтобы у человека не было собственных предпочтений. Каждый сознательно или подсознательно знает, что хотел бы видеть. Поэтому предлагаю подобрать хотя бы 10 картинок интерьера и указать что именно привлекло их внимание ".

Бывают случаи, когда Анна отказывает заказчиков от некоторых дизайнерских решений.

"Одна молодая семья очень хотела между кухней и гостиной установить барную стойку. Но я предложила им этого не делать, потому что, когда в семье появятся дети, такое решение будет крайне неудобным для быта. Они меня послушали. А когда родился ребенок, очень благодарили, что правильно их убедила. Сейчас рекомендуют меня, как специалиста всем своим друзьям и знакомым ".

Анна работает с различными стилями, любит экспериментировать. Но главным считает соответствие интерьера характера человека и его образа жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модные люстры: как подобрать стильное освещение в комнату

"Недавно работала над проектом для супругов с детьми. Сначала заказчики хотели спальню в стиле лофт. Он предполагает присутствие металлических деталей, необработанных балок, непоштукатурених кирпичных стен и будет способствовать мастерских, студий или офисов. Относительно зрелых людей, то ежедневное пребывание в такой обстановке будет давить. После визуализации комнаты, они это поняли. Мы изменили текстуры на более спокойные и получилось гораздо лучше ".

Женщина пытается одновременно не вести более 3 проектов.

"Есть срочные проекты, а бывают такие, что продвигаются медленно. Это зависит от заказчика, так как у каждого человека свой темп. Когда я загораюся, то вхожу в настоящий азарт. Эта профессия очень динамическая - нужно постоянно развиваться, интересоваться новыми тенденциями, новинками на рынке материалов, наполнять себя знаниями и красотой, чтобы потом делиться этим в проектах ".

Книга "Предметный дизайн в Украине. Мебель, освещение, декор" вышла в издательстве CP PUBLISHING. Стала первой книгой на эту тему в нашей стране, которую создали за последние пять лет. Иллюстрирует работы 30 украинских дизайнеров, архитекторов и студий.