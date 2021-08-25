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среда, 25 августа 2021 15:28

Резиновые сапоги на дождливую осень - как носить такую обувь
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Для сезона дождей резиновые сапоги - то, что надо
Фото: pinterest.com
Резиновые сапоги также могут выглядеть стильно
Резиновые сапоги можно носить как под повседневный стиль, так и под спортивный.
С резиновыми сапогами ноги не промокнут
Чаще всего такую обувь носят осенью, когда идут проливные дожди.

Чтобы не промокнуть в дождливое время года, можно надевать резиновые сапоги. Они защитят ноги от промокания.

Они могут хорошо дополнить образ модниц, пишет "Уніан".

Наиболее популярны они осенью, когда идут проливные дожди. Особенно актуальны высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, потому что они немного устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольшом каблуке, которые сейчас в тренде.

Резиновые сапоги можно носить как с повседневными вещами, так и спортивными. Например, надеть спортивный костюм оверсайз и дополнить его такой обувью.

Чтобы образ получился романтическим, можно надеть резиновые сапоги и с платьем. Завершить образ стоит удлиненным пальто свободного кроя.

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Важное правило - к резиновым сапогам не следует надевать приталенные вещи.

На осень надо иметь в гардеробе практические вещи, с которыми будет легко создать образ. В этом сезоне стоит запастись водолазкой. Эта вещь актуальна уже несколько лет. Те, кому она подходит, в выигрышном положении.

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