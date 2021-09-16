Пять ошибок модниц, которые убьют стиль этой осенью - Андре Тан

Фото: @andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные привычки убьют стиль этой осенью.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Нарушение правил многослойности. Первый слой вашего образа не должен быть плотнее второго. Образ будет выглядеть неопрятным. Андре Тан посоветовал под низ надеть приталенный кардиган, а сверху куртку, жилет или стильный плащ. Так контраст фактур будет выглядеть выигрышно.

Черные колготы - не панацея. "В сочетании черных колгот и всех вещей в гардеробе - вам нельзя выходить из дома. А вот цветные колготки и колготки с принтами - хит сезона. Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, коса полоска на микрофибре или просто яркая пара - вариантов множество", - прокомментировал дизайнер.

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Черный монолук - осенняя депрессия. Осенью лучше разбавить скучные серые или черные образы яркими элементами. Вместо покупки черного жакета приобретите яркую шапку. Это перевернет ваш образ с ног на голову.

Страх экспериментов. "Экспериментируя, рекомендую опираться на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции лука. Тренируйте насмотренность", - добавил Андре Тан.

Хватит все заправлять. Заправленные вещи не делают вашу фигуру стройной, а наоборот. Пусть ваш свитер сидит навыпуск и свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки, до середины икры, такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах.

Узкие джинсы и леггинсы снова вернулись в моду в этом сезоне. Также актуален клеш и "дранина", рассказала стилист Соня Горчакова. Среди самых модных моделей 2021-2022 - широкие джинсы. Это могут быть прямые, багги, клеш от бедра, мешковатый крой.