Показали трендовые аксессуары для шикарного образа

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Одним из самых модных аксессуаров в сезоне есть маленькие или средние серьги-кольца.

Они дорогие и элегантные с виду, поетому эффектно дополнят любой образ - от нарядного к повседневного, пишет Cosmopolitan.

Лук с круглыми серьгами можно дополнить акцентными бусами или цепочкой. Это может быть массивная цепь или трендовое жемчужное ожерелье. Стилисты советуют вместо одной цепочки одевать несколько с разной длиной, с кулоном или без него. Сейчас их можно купить прямо в стильном комплекте в любом масс-маркет магазине.

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Руки также не стоит оставлять без внимания. В этом сезоне самые актуальные кольца - лаконичные, но массивные. Можно также выбрать сдержанные тонкие кольца и надеть сразу несколько на один палец.

Полупрозрачные платья станут одним из самых актуальных трендов весны.Также в моде будут накидки к полу или сарафаны из тюля и шифона, пишет Elle.Кроме этого специалисты также советуют носить модний легкий трикотаж, в котором очень тепло, уютно и красиво.