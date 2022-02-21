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понедельник, 21 февраля 2022 16:48

Оверсайз-комбинезоны, классические туфли и не только: назвали главные антитренды 2022
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Понятие антитренда становится все более размытым, и в наши дни почти нет вещей, надеть которые было бы стыдно. Мы носим джинсы с низкой и завышенной посадкой, вязаные жилеты и костюмы-тройки, платья в цветок и в клетку длины мини и макси, микрошорты и велосипедные шорты, блейзеры и силуэтные жакеты, уютные кардиганы и пуховики разных конструкций, а стили смешиваются в калейдоскопических моделях.

Антитренды, собранные в этой подборке, необязательно категорически навсегда сбрасывать со счетов. Можно просто на время забыть о них и подождать, когда через несколько лет их снова достанут из модных архивов, пишет Elle.

Широкий фасон уверенно переходит к мужским гардеробам, поэтому на смену комбинезону-оверсайзу пришел кетсьют, максимально облегающий фигуру.

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Сапоги, формирующие "гармошку", лучше оставить для создания фестивальных образов в стиле бохо.

Классический baby doll больше не в моде. А трендовые костюмы-двойки будут лучше сочетаться с ботинками на тракторной подошве и базовой футболкой.

Сапоги «гармошкой»
Фото: Pinterest
Туфли + носки
Жакет прилегающего кроя
Класичні туфлі
Комбинезон оверсайз

Один из главных антитрендов – туфли с носками. Теперь все внимание снова приковано только к обуви, а не к ее дополнительному антуражу.

Если вы очень любите классический жакет и не готовы от него отказаться в этом сезоне, выбирайте модель из твида и носите его с белой базовой футболкой, кожаными брюками, туфлями-лодочками и сумкой на цепочке.

Белая рубашка считается одним из элементов гардероба, который никогда не выйдет из моды. Эта вещь незаменима для офисных будней, пляжных образов или воскресных прогулок с друзьями. В этом году можно выбирать модели с асимметричным кроем, необычным силуэтом и воротниками. Стилистка и фэшн-блогер Яна Лунькова продемонстрировала, с чем следует миксовать белую рубашку. Делится советами из мира моды в Instagram.

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