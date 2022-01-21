Откровенные кардиганы и микро-сумки: от каких вещей стоит избавиться в этом году

В настоящее время тренды меняются настолько стремительно, что отследить актуальные новинки сложно. Однако стилисты и фэшн-блогеры показывают на своем примере, что сейчас популярно. А также рассказывают, какие наряды стоит обозначить как антитренд.

Одним из таких является оверсайз-одежда. Благодаря карантину он стал популярен и до сих пор остается. Но в этом году стоит отдать предпочтение более приталенным вещам, подчеркивающим фигуру. Можно совмещать худи или оверсайз-свитера с более узким низом, отмечает Cosmopolitan.

Микро-сумки несколько раз вносили в список антитрендов. Аргументом было отсутствие функциональности в таком аксессуаре. В течение нескольких лет блогеры и инфлюэнсеры появлялись с ними в сети. Но в 2022-м лучше не выбирать такую ​​модель сумки.

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Фото: instagram.com/sonialyson

Кожаные брюки также являются одним из антитрендов этого года. Следует примерить варианты прямого или свободного кроя.

Платье-свитер, которое напоминало длинное худи, уже не актуально. Теперь лучше надеть трикотажную модель длины макси.

То же касается и сверхоткровенных кардиганов. В прошлом году этот вариант стал одним из главных трендов. Но в 2022 году лучше выбирать более комфортные модели.

Стилисты советуют трендовые и комфортные вещи, которые стоит добавить в гардероб этой зимы. Среди базового наряда должно быть трикотажное миди-платье, чтобы добавить романтики в образ. Стеганное пальто по-прежнему не теряет актуальности среди моделей верхней одежды. Ботинки на массивной подошве являются мастхевом зимы 2022 года.