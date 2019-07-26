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воскресенье, 28 июля 2019 14:15

Особенности повседневного платья

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Чаще всего женщины пытаются выглядеть "особенно" только при походе на работу или свидание, но сегодня, ничего не мешает им выглядеть прекрасно в любое время и в любом месте. Современные стилисты и дизайнеры позаботились о широком выборе не только вечерних нарядов, но и повседневных платьев.

Повседневное платье отличается от остальных некоторыми факторами, которые можно назвать его особенностями. К таким особенностям можно отнести максимальное удобство во время носки, практичность всех элементов, а также, чаще всего, это ещё простота расцветок и принтов.

 

Каким должно быть хорошее повседневное платье

Несмотря на простоту данного вида платьев они могут и должны выглядеть великолепно. Внешняя привлекательность одна из особенностей хорошего повседневного платья, но оно также должно быть и универсальным, то есть легко сочетаться с другими элементами гардероба: обувью, куртками, накидками, сумочками и другими вещами помогающими создавать образ. Элегантность и лаконичность - основные характеристики прекрасного платья на каждый день, которое можно одеть и на учебу и просто для прогулки.

Те, кто думает, что повседневное платье не про сексуальность, а только практичность - очень сильно ошибаются. Правильно подобранное платье должно безупречно сидеть на вашей фигуре и обязательно подчеркивать ваши достоинства.

Как правильно выбирать платье по фигуре

Для любых фигур нужно правильно подбирать платье. Важно сначала определить свой тип фигуры, и только потом идти в магазин за платьем.

Женщинам с фигурой типа яблоко необходимо стараться удлинять силуэт, тем самым отвлекая внимание от живота. Их платья должны подчеркивать красоты и стройность ног. С этим отлично справятся повседневные платья в пол. Лучше всего на фигуре типа яблоко смотрятся такие фасоны как: трапеция, платье рубашка и платье с завышенной талией.

Девушкам с фигурой песочные часы тоже стоит подчеркивать свои достоинства. В этом им помогут платье-трапеция, платье-труба и платье-футляр. Женщины с данным типом фигуры своими нарядами могут особенно подчеркнуть талию и грудь.

Если вы являетесь обладательницей фигуры перевернутый треугольник, то вам необходимо визуально уменьшать верх и смещать внимание на ноги и бедра. В этом смогут помочь такие фасоны как: платье-шифт, платье-баллон, платье-рубашка и платье с запахом.

У женщин с типом фигуры треугольник полностью обратная задача. Им прекрасно подойдут такие фасоны как: платья с завышенной талией, трапеция, "бэби-долл", платье-рубашка и платье-труба.

Для придания женственности силуэту стоит выбирать такие фасоны как: платье-баллон, платье с баской, платье с запахом или платье-труба. Именно такие фасоны платьев смогут придать дополнительной женственности фигуре типа треугольник и скроют ее недостатки.

Где купить стильное повседневное платье?

В Украине вы сможете с легкостью купить повседневное платье, даже не выходя их дома. Для этого существует множество разнообразных интернет-магазинов. Среди множества интернет-магазинов, особенно выделяется Sk House.

В нем вы сможете найти множество разнообразных и прекрасных вариантов повседневных платьев. Также, на сайте, вас ожидает профессиональный и приятный в общении продавец консультант, удобная система оплаты покупок и доступные цены.

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