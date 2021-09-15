"Осенью лучше создавать многослойные образы" - дизайнеры поделились модными советами

Чтобы упростить жизнь, стоит в гардеробе иметь базовые вещи, советуют дизайнеры Инна и Светлана Капрановы.

Автор: Тарас Подолян Дизайнеры Светлана и Инна Капрановы поделились модными советами

"Такая одежда считается универсальной, легко комбинируется с другими элементами гардероба в разных стилях. К примеру, базовое платье свободного кроя хорошо сочетается с вещами второго слоя", - рассказала Gazeta.ua Инна Капранова.

Дизайнеры отмечают, что именно осенью лучше создавать стильные многослойные образы.

"В сентябрьскую погоду прекрасно выручит платье-плащ. Его можно накинуть и поверх джинсов с кофтой, и другого платья. Джинсовые куртки и льняные пиджаки также актуальны. Не выходят из моды и легкие пальто из полушерсти, особенно клетчатые. Ведь это вечная классика", - дополнила Светлана.

Дизайнеры также посоветовали выбирать не слишком облегающие вещи.

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Осенью под юбки и платья модницы надевают стильные колготы. Лучше брать без рисунка и минимальное количество ден, без блеска. Пусть колготки будут продолжением по цвету обуви или юбки, так ноги будут выглядеть длиннее. Чтобы был акцент и динамика, советуют выбирать черные колготки с принтом.