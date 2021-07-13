 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 306
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 675
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 5013
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 387
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 882
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 612
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6093
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4051
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
10
6
12
4
Офис не испортит лето: как оживить одежду, чтобы выглядеть ярко на работе
Офис не испортит лето: как оживить одежду, чтобы выглядеть ярко на работе
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
Красный цвет может испортить образ: как носить его правильно
Красный цвет может испортить образ: как носить его правильно
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
"Собаки ездят в метро и автобусах" - украинская писательница рассказала о жизни в Лондоне
Просмотров: 36
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
2 Просмотров: 855
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 990
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1476
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
10 Просмотров: 1467
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
вторник, 13 июля 2021 11:46

Офис не испортит лето: как оживить одежду, чтобы выглядеть ярко на работе
6

  Комментировать

Пояс - стильная и нужная деталь, чтобы оживить образ
Фото: instagram.com/dariashebina_stylist
Акцент на одной из частей тела нужен, чтобы чувствовать себя раскованнее даже в офисе
Изысканное декольте придаст образу пикантности и изюминки
Высокие каблуки для офиса - то, что придаст элегантности
Вырезы на брюках - это хит нового сезона

Если работа заставляет летом сидеть в офисе, то себя можно порадовать стильным и интересным образом на работу.

Как оживить стиль посоветовала стилист Дарья Шебина на странице в Instagram.

Первое из правил - это четкая и острая линия в образе: каблуки, стрелки, лацканы, ремень, принт и прочее.

Контрастность цветов - еще один залог яркого стиля. Чтобы сделать акцент и привлечь внимание, можно добавить один яркий оттенок.

Помада, ухоженная прическа, духи и хотя бы одна подчеркнутая часть тела - это то, что должно присутствовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских

Не стоит забывать и о стильных деталях, которые оживят офисный образ. Например, пояс, акцент на одной из частей тела, высокие каблуки, яркие цвета, вырезы на брюках, изысканное декольте.

Легкие и романтические сарафаны - это хит лета 2021 года. Модели из тонкого трикотажа, в макси-длины и с глубоким боковым или передним разрезом достойны внимания в жаркую погоду. Кроме этого, модно одевать сарафаны свободного длинного покроя природно-землистых оттенков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офис не испортит лето: как оживить одежду, чтобы выглядеть ярко на работе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

На концерте собирали деньги для голодающих

"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 17406
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 2 Просмотров: 12519
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 6660
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 5022
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 1 Просмотров: 4851
Мода
Белла Хадид появилась в авангардном образе на Каннском кинофестивале
Белла Хадид появилась в авангардном образе на Каннском кинофестивале Просмотров: 279
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 9 подобных украинских
10
 Просмотров: 1296
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале
6
 Просмотров: 1584
Кто на свете всех милее: какими изысканными образами поражают знаменитые красавицы
Кто на свете всех милее: какими изысканными образами поражают знаменитые красавицы
6
 Просмотров: 450
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
12
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
38
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
10
Росія вмерла
3
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
3
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
2
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Голосов: 601
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть