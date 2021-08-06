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пятница, 06 августа 2021 14:06

На осень надо готовить новые сумки: как выбрать базовые вещи в гардероб
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Cross Body - это сумка среднего размера для необходимых вещей
Фото: instagram.com/leoniehanne
Вечерняя сумка подойдет для прогулки или свидания
Рюкзак считают одним из самых удобных видов сумок
Сумка тоут максимально вместительная и функциональная
Шопер также вместительная и удобная

Скоро закончится лето, поэтому модницам стоит думать об осенних вещах.

Сумки играют важную роль для образа, поэтому надо подыскать актуальные осенние варианты, рассказала стилист Самаль Сан в Instagram.

Для базовых сумок есть определенные критерии выбора.

Такая вещь, например, должна быть высококачественной. Ведь ее следует покупать не на один год и не на один выход.
Сумка должна быть функциональной и отвечать требованиям образа жизни. Например, если по работе надо носить документы или ноутбук, то маленькая сумка не подойдет.

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Сумка в стиле минимализм - лаконичная, не потеряет актуальности. Базовые цвета осени - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный.

Цвет спелой оливы будет самым модным в сезоне. Он является одним из оттенков зеленого. Прекрасно подойдет такой цвет к нежному и романтическому образу. А также к яркому. С соответствующими аксессуарами общий стиль может очаровать.

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