На осень надо готовить новые сумки: как выбрать базовые вещи в гардероб

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Скоро закончится лето, поэтому модницам стоит думать об осенних вещах.

Сумки играют важную роль для образа, поэтому надо подыскать актуальные осенние варианты, рассказала стилист Самаль Сан в Instagram.

Для базовых сумок есть определенные критерии выбора.

Такая вещь, например, должна быть высококачественной. Ведь ее следует покупать не на один год и не на один выход.

Сумка должна быть функциональной и отвечать требованиям образа жизни. Например, если по работе надо носить документы или ноутбук, то маленькая сумка не подойдет.

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Сумка в стиле минимализм - лаконичная, не потеряет актуальности. Базовые цвета осени - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный.

Цвет спелой оливы будет самым модным в сезоне. Он является одним из оттенков зеленого. Прекрасно подойдет такой цвет к нежному и романтическому образу. А также к яркому. С соответствующими аксессуарами общий стиль может очаровать.