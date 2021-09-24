На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто этой осенью

Погода становится по-настоящему осенней, поэтому назревает вопрос: какое пальто выбрать, чтобы стильно вписалось в гардероб?

Instagram-трендами поделился журнал Elle.

В центре внимания снова базовые цвета - черный, серый, белый, коричневый. Однако в тренде анималистические принты, клетка, "гусиная лапка".

Акутальнимы фасонами этой осенью модные эксперты считают минималистичное двубортное пальто-халат, пальто с широким воротником, прямого покроя и оверсайз. Длина также важна - чем длиннее пальто, тем лучше.

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Стильными акцентами станут высокие разрезы, бахрома, широкие плечи. На пике популярности шерсть, кашемир, натуральная и искусственная кожа. Модные эксперты кожаные total looks назвали абсолютными хитами сезона.

Модницам советуют носить пальто с высокими сапогами без каблука, с "казаками", трикотажными комплектами, мини-юбками, джинсами прямого кроя и костюмами оверсайз. Для особо смелых стилисты назвали экстравагантный вариант - пальто на голое тело.

Фото: @darjabarannik

Осенью модницам есть где разгуляться в создании стильного образа. Можно сочетать множество текстур, экспериментировать с многослойностью, добавлять аксессуары, миксовать цвета и принты. Как сделать образ стильным и интересным, рассказала модный эксперт Анна Галеба.