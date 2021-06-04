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пятница, 04 июня 2021 10:30

На что обратить внимание при выборе пиджака

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На что обратить внимание при выборе пиджака
В выборе пиджака один из критериев, на которые следует обратить внимание - это ткань. Фото: instagram.com/leoniehanne

Этим летом в моде будут пиджаки и жакеты.

Если пиджак будет сидеть неправильно, то он может испортить весь образ, рассказала стилист Анна Пономаренко на странице в Instagram.

В выборе пиджака один из критериев, на которые следует обратить внимание - это ткань. Она должна быть с шерсти, льна или хлопка высокого качества, без полиэстера. Жилет должен быть приятный на ощупь.

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Надо присмотреться также к подложке, которая должна быть прочно пришита и также приятной, когда к ней прикасаться. Цвет желательно, чтобы был нейтральный или контрастный.

Ширина плеч - еще одно условие, которое следует учесть при выборе пиджака. Он должен сидеть немного свободно, чтобы была свобода движения.

Лацкан - то, что увеличивает маленькую грудь, зато большую увеличивает. Тогда следует подобрать минималистичные пиджаки, или модели без лацкана.

По пуговицам, то их всегда можно перешить.

Вязаный жилет – горячий тренд этого года, который даже после прихода новых тенденций в моде будет актуальным и базовым, поэтому советуем присмотреться к нему уже сейчас. Джинсы любого вида будут прекрасно сочетаться с жилетом как в качестве самостоятельной единицы, так и в соединении с рубашкой.

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