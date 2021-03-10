Легко и просто делать утром: в моде новая повседневная прическа

Прическа пучок была довольно трендовой еще недавно.
Она такой и остается до сих пор, но теперь в паре с другой прической, которую тоже сделать довольно легко, пишет "Уніан".
Прежде всего, волосы должны быть помытими вечером. Тогда такую прическу будет легко и быстро сделать утром.
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Надо использовать средство для укладки, которое подходит для типа волос. Тогда легко намочить волосы с помощью пульверизатора, нанести средство и начинать сушить волосы, приподнимая его у корней. Таким образом они станут более объемными.
Тогда надо использовать плойку и легкими движениями закрутить волосы от лица. Растрясти их немного, закрепить лаком для волос.
Над механизмом, который бы восстанавливал волосы, которые выпадают из стволовых клеток, работают ученые из Исследовательского института Riken в Японии. Они научились запускать непрерывный цикл регенерации волос.
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