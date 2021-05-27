Комфорт, экологичность и хорошее настроение: главные модные тренды этого года

Последние два года модная индустрия претерпевает серьезные изменения. Мир меняется, меняются приоритеты, а за ними происходят изменения во всех сферах нашей жизни. Как повлияла всемирная пандемия на индустрию моды и какие главные тренды можно выделить в этом году, расскажет Gazeta.ua .
Цвет настроения яркий
Психологический факт: когда человеку хочется радостного настроения, он непроизвольно тянется к более насыщенным цветам. Теперь понятно, почему главные почитатели модной индустрии демонстрируют на стритстайл и страницах своих соцсетей яркие наряды. Несмотря на то, что палитрой года институт цвета Pantone назвал сочетание серого и желтого, главенство в звездных образах взяли все же зеленый и розовый.
Трикотаж на трикотаже
Мир настолько погрузился в атмосферу домашних пижам, что даже после завершения карантина никто не захотел возвращаться к неудобным платьям и даже джинсам. Трикотажные костюмы, платья свободного кроя, кардиганы – в моде комфорт.
Мини
В то же время, если есть желание иногда разбавлять удобные аутфиты чем-то особенным, советуем присмотреться к платьям и юбкам длины мини. Сочетать подобные изделия мы рекомендуем с объемным верхом, удлиненным жакетом и массивными ботинками – так образ не будет нарочито сексуальным, но в то же время не потеряет свою женственность.
Асимметрия
Необычный крой изделий всегда привлекал много внимания, но сейчас это самый настоящий тренд. Интересные вырезы на спине или ассиметричная длина юбки, странный крой топа или разрезы на джинсах – не бойтесь быть замеченными.
Tie dye
Кто мог подумать, что этот тренд вернется в нашу жизнь? Тем не менее, Tie dye снова с нами и пока не собирается покидать модные коллекции. Надеемся, вы сохранили вещи с таким принтом у себя в гардеробе?
Классика всегда в моде
Времена массивных кроссовок от Balenciaga ушли – на смену им вернулись классические кроссовки с низкой подошвой. Во-первых, это безумно женственно. Во-вторых, такая обувь действительно сочетается со всем, что можно отыскать у себя в гардеробе.
Принт шахматная клетка
Спасибо нашумевшему сериалу "Ход королевы" за новый тренд. Верхняя одежда, обувь, сумки, брюки и блузы – принт шахматной клетки сейчас действительно на пике своей популярности и будет круто смотреться на любой вещи.
Украшения в детском стиле
Все мы родом из детства. Поэтому так приятно, что милые браслеты, которые мы носили лет в 10, сейчас считаются модными. Такие украшения добавляют образы какой-то невинности и легкости. Ну и, конечно же, они невольно заставляют вспомнить самое теплое время нашей жизни.
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Мода на экологичность
Последний, но не по важности тренд – это тренд на экологичность. Действительно, мировые бренды отказываются от использования животных материалов и переходят на искусственные, которые, благодаря современным технологиям, не менее качественные и долговечные. Также, дизайнеры призывают мир предпочитать одежду и аксессуары из перерабатывающихся материалов, чтобы помочь планете уменьшить количество мусора. Очень важный тренд.
"Все нове - це добре забуте старе". З минулого повертаються тренди наплетені купальники й не тільки.
Плетені бікіні, які були представлені в колекції Imaan Hammam 2017 року, знову на піку популярності, як і спорт-шик. Цього літа в тренді будуть купальники з колекцій минулих років.
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