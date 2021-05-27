Комфорт, экологичность и хорошее настроение: главные модные тренды этого года

Последние два года модная индустрия претерпевает серьезные изменения. Мир меняется, меняются приоритеты, а за ними происходят изменения во всех сферах нашей жизни. Как повлияла всемирная пандемия на индустрию моды и какие главные тренды можно выделить в этом году, расскажет Gazeta.ua .

Автор: Dasha Musohranova. Рexels Среди изобилия трендов мы подобрали самые значимые

Цвет настроения яркий

Автор: cottonbro. Рexels Нет настроения? Просто добавь своему образу ярких цветов!

Психологический факт: когда человеку хочется радостного настроения, он непроизвольно тянется к более насыщенным цветам. Теперь понятно, почему главные почитатели модной индустрии демонстрируют на стритстайл и страницах своих соцсетей яркие наряды. Несмотря на то, что палитрой года институт цвета Pantone назвал сочетание серого и желтого, главенство в звездных образах взяли все же зеленый и розовый.

Трикотаж на трикотаже

Автор: Karolina Ostrzolek. Рexels Что может быть удобнее мягкого трикотажа?

Мир настолько погрузился в атмосферу домашних пижам, что даже после завершения карантина никто не захотел возвращаться к неудобным платьям и даже джинсам. Трикотажные костюмы, платья свободного кроя, кардиганы – в моде комфорт.

Мини

Автор: Apostolos Vamvouras. Рexels Мини выглядит так соблазнительно

В то же время, если есть желание иногда разбавлять удобные аутфиты чем-то особенным, советуем присмотреться к платьям и юбкам длины мини. Сочетать подобные изделия мы рекомендуем с объемным верхом, удлиненным жакетом и массивными ботинками – так образ не будет нарочито сексуальным, но в то же время не потеряет свою женственность.

Асимметрия

Автор: José Luis Photographer. Рexels Необычные вырезы приковывают сотни взглядов

Необычный крой изделий всегда привлекал много внимания, но сейчас это самый настоящий тренд. Интересные вырезы на спине или ассиметричная длина юбки, странный крой топа или разрезы на джинсах – не бойтесь быть замеченными.

Tie dye

Автор: Cameron Yartz. Рexels Принт из прошлого

Кто мог подумать, что этот тренд вернется в нашу жизнь? Тем не менее, Tie dye снова с нами и пока не собирается покидать модные коллекции. Надеемся, вы сохранили вещи с таким принтом у себя в гардеробе?

Классика всегда в моде

Автор: Aman Jakhar. Рexels Классика возвращается

Времена массивных кроссовок от Balenciaga ушли – на смену им вернулись классические кроссовки с низкой подошвой. Во-первых, это безумно женственно. Во-вторых, такая обувь действительно сочетается со всем, что можно отыскать у себя в гардеробе.

Принт шахматная клетка

Автор: Godisable Jacob. Рexels Вдохновленные сериалом "Ход королевы"

Спасибо нашумевшему сериалу "Ход королевы" за новый тренд. Верхняя одежда, обувь, сумки, брюки и блузы – принт шахматной клетки сейчас действительно на пике своей популярности и будет круто смотреться на любой вещи.

Украшения в детском стиле

Автор: Pixabay. Рexels Детские украшения всегда смотрятся безумно мило

Все мы родом из детства. Поэтому так приятно, что милые браслеты, которые мы носили лет в 10, сейчас считаются модными. Такие украшения добавляют образы какой-то невинности и легкости. Ну и, конечно же, они невольно заставляют вспомнить самое теплое время нашей жизни.

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Мода на экологичность

Автор: Nataliya Vaitkevich. Рexels В конце концов, что может быть важнее нашей планеты?

Последний, но не по важности тренд – это тренд на экологичность. Действительно, мировые бренды отказываются от использования животных материалов и переходят на искусственные, которые, благодаря современным технологиям, не менее качественные и долговечные. Также, дизайнеры призывают мир предпочитать одежду и аксессуары из перерабатывающихся материалов, чтобы помочь планете уменьшить количество мусора. Очень важный тренд.

"Все нове - це добре забуте старе". З минулого повертаються тренди наплетені купальники й не тільки. Плетені бікіні, які були представлені в колекції Imaan Hammam 2017 року, знову на піку популярності, як і спорт-шик. Цього літа в тренді будуть купальники з колекцій минулих років.