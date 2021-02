Коллекция Like Ariana But Not ошеломила образами для party girl

Фото: fashionweek.ua

6 февраля в столице состоялся 2-й день Ukrainian Fashion Week No Season 2021.

Дизайнер Юлия Франц представила коллекцию Like Ariana But Not. В нее входят мини-платья и коктейльные платья, а также худи и джинсы.

Наряды украшены кристаллами. Впервые дизайнер добавила много кружева и бахромы. Среди цветов преобладают розовый, бежевый, белый и черный.

"Основой коллекции Like Ariana But Not стали урбанистические яркие худые и джинсы с декором из кристаллов, которые уже давно стали визитной карточкой бренда. В новой коллекции множество гламурных коктейльных образов", - написали на официальном сайте Ukrainian Fashion Week о коллекции Юлии Франц.

5 февраля в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Неделя моды впервые проходит в онлайн-формате. Это дает возможность каждому увидеть коллекции.