Клетка и горох: какие принты будут актуальными 2021-го

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Принт может сделать образ более интересным. Горох, цветочные принты и различные варианты клетки - дизайнеры поражают идеями для одежды.

Благодаря сериалу "Ход королевы" шахматная клетка стала трендовым принтом. Интересной будет комбинация такого принта с монохромными вещами: в таком образе рисунок станет главным акцентом. Об этом пишет Cosmopolitan.

Шотландская клетка снова становится актуальной. В этом году такой принт в пастельных тонах будет в тренде. Можно совместить с яркими элементами гардероба или аксессуарами. Клетка на одежде или аксессуарах неизменно остается в моде.

Для тех, кто хочет визуально вытянуть силуэт, подойдет вертикальная полоска. А принт "гусиная лапка" удачно выглядит не только на пальто размера oversize, структурированных жакетах и ​​твидовых костюмах, но и на трикотажных жилетах. Гороховый принт, или polka dot, приобрел популярность еще в 1950-м и до сих пор остается стильным. Такой рисунок - универсальный. Можно покупать как легкие платья, так и рубашки с таким принтом в ярких или пастельных цветах.

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Наиболее женственным и весенним принтом является цветочный. В новом модном сезоне актуален мелкий рисунок. Хорошо выглядит на легких платьях, блузках. Сочетать можно с нейтральными аксессуарами, денимом или однотонными вещами.

Рубашки можно надевать как на работу, так и для прогулки. Дизайнеры сочетают их не только с деловыми брюками или юбками. Можно миксовать различные модели рубашки с леггинсами, джинсами, спортивными брюками и платьями.