Киевлянка разработала собственный бренд мужских браслетов из натурального камня

Фото: предоставлено Людмилой Мамрыгою

Киевлянка Людмила Мамрига занимается дизайном и изготовлением аксессуаров из натурального камня. Среди изделий преобладают мужские браслеты.

"Около 10 лет назад попала в магазин с самоцветами. Меня так захватило многообразия камней, что не заметила, как пролетело два часа. Тогда я приобрела все необходимое и сделала свои первые сережки. Коллеги были в восторге ", - рассказала Людмила корреспонденту Gazeta.ua

Сначала мастерица раздаривала свои изделия друзьям, а позже начала продавать через интернет под собственным брендом MilaMJewelry. Украшения Людмилы продаются в более чем 50 стран мира. Стоимость стартует от 1000 грн.

"На сайте etsy.com у меня очень много конкурентов, но мои работы в тренде - они на первых страницах. В своих аксессуарах совмещаю природные камни и особый вид плетения, который является моей авторской разработкой. Больше всего люблю такие камни, как аметист, тигровый глаз, соколиный глаз, яшма, агат, турмалин, оникс, гематит. Их я заказываю по всему миру - из Индии, Китая, США, Аргентины, стран Европы, порой покупаю в Украине. Использую и драгоценные камни - бриллианты, сапфиры, топазы, рубины, изумруды, некоторые вещи украшаю золотом. Также делаю гравировки".

Выбирая камень, мастер советует руководствоваться не только гороскопом, а доверять собственной интуиции.

"Если камень вам нравится, вы чувствуете его по описанию, то это именно то, что вам подходит в данный период жизни. На создание браслетов вдохновляет природа, путешествия и люди вокруг", - отметила мастерица.

Людмила утверждает, что мало быть талантливым дизайнером и мастером. Важно иметь навыки в сфере продаж.

"Изучаю маркетинг, прохожу соответствующие тренинги. На жалею денег на профессиональные фотосессии. Благодаря этому мой бренд становится популярным не только в Украине, но и за рубежом ", - отметила дизайнер.

Свои работы мастерица продает через Instagram, а также на сайте etsy.com.

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Киевлянка Людмила Мамрига вместе с подругой из Германии Элис Герингер разработали собственный бренд женской одежды Am Look. Вещи продают через интернет. Производство открыли в Украине.