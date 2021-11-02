Кейт Миддлтон покорила кобальтовым платьем: предлагаем 10 похожих украинских

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила мероприятие United Nations Climate Change Conference в шотландском Глазго. Появилась на публике в платье от Eponine.

Жена британского принца Уильяма выбрала наряды кобальтового синего цвета из прошлогодней коллекции бренда, пишет Town & Country.

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Gazeta.ua подготовила подборку платьев синего и оттенков от украинских брендов.

Стилисты считают кобальтовый синий одним из классических цветов. Темно-синий и кобальтовый оттенки считаются деловыми, авторитетными и профессиональными. Поэтому эти цвета удачно подойдут для вечерних образов, конференций или собеседования.

Фото: andretan.ua

Большинство оттенков синего, среди которых и кобальтовый, отлично освежают. В отличие от красных, желтых и зеленых оттенков, этот цвет не отвлекает внимание и не привлекает к себе взгляды. Эти холодные оттенки подчеркивают необычные черты и достоинства. Кобальтовый славится успокаивающим эффектом, поэтому его рекомендуют носить на деловые мероприятия.

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Можно смело миксовать кобальтовую одежду с белым, бежевым, кремовым, серым или черным цветами. Также будет успешно гармонировать с другими глубокими: бордовым, темно-зеленым, горчичным или шоколадным.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила благотворительное мероприятие в британском Лондоне и захватила ярким нарядом. Жена принца Уильяма выбрала насыщенный однотонный красный total look, состоящий из плиссированной юбки и кашемировой водолазки, от Ralph Lauren. Дополнила образ бежевыми лодочками и сумкой в тон, а также золотыми серьгами.