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понедельник, 12 июля 2021 14:58

Кейт Миддлтон очаровала нежно-розовим платьем. Предлагаем 10 подобных украинских
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Платье от украинского бренда SEASON с нежным оттенком розового
Фото: vsisvoi.ua
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Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила финал теннисного турнира Уимблдон-2021 в элегантном пастельно-розовом платье длины миди Beulah London.

Образ украсила вырезом-стойкой, юбкой А-силуэта, монохромным поясом на талии и укороченными рукавами.

Автор: gettyimages
  Кейт Миддлтон поразила образом в розовом платье
Кейт Миддлтон поразила образом в розовом платье
Розовый и его оттенки - это трендовый цвет для летнего сезона. Gazeta.ua собрала подборку платьев таких оттенков от украинских дизайнеров.

Самая популярная длина платьев - миди, ведь сейчас она на пике популярности. Это создает эффект легкости и элегантности одновременно. К образу можно добавить аксессуары, а можно и без них, чтобы слишком не нагружать. Это именно то, что нужно модницам, так как такие платья оставляют право выбора.

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Ко всем оттенкам розового есть много вариантов обуви, как светлой, так и темной, на каблуках или без. Такие платья можно одеть на легкую летнюю вечеринку, свидание или официальный праздник.

Одним из самых популярных цветов для создания стильного образа является красный. С ним надо быть осторожными, потому что если совместить неправильно, то можно испортить вид. Существуют простые правила в комбинировании этого оттенка. Первое из них - отказаться одевать вместе черный и красный. Оба цвета яркие и можно акцентировать внимание на каждом, поэтому лучше выбрать один.

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