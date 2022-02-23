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среда, 23 февраля 2022 11:18

Казаки, челси, оксфорды и не только: показали трендовую обувь на весну 2022
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Немного времени осталось до прихода весны, а это значит, что необходимо тщательно посмотреть гардероб и запастись актуальной обувью к новому сезону. Туфли, сапоги, кроссовки должны быть не только удобны, но и соответствовать последним модным тенденциям.

Стилистка Самаль Сан в Instagram предлагает подборку модной обуви сезона весна-лето 2022.

Последние несколько сезонов грубые челси на объемной платформе стали одной из самых актуальных моделей. Они подходят к любому образу. Носите их с платьями, костюмами в деловом стиле и практичными джинсами.

Кроссовки и кеды - тренд любого сезона. Выбирайте классические или более объемные модели, грубую или двойную подошву, белые, цветные или нейтральные. Кеды как высокие, так и низкие, или универсальные с четкой формой, без лишних деталей.

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Казаки
Фото: instagram.com/streetstyle_looks_
Кроссовки и кеды
Челси
Армейские ботинки
Полуботинки

Казаки актуальны всегда. Выбирайте с острым или квадратным мысом, экспериментируйте с цветом и фактурой. Казаки круто смотрятся с джинсами и платьями и даже с классическими брюками.

Армейские ботинки уже давно подходят под большинство образов. Их можно носить с платьями-разлетайками и косухой на свидание, с брюками и рубашкой в ​​офис, с джинсами и свитером на каждый день.

Полуботинки - идеальная обувь для весны. В целом мода на дерби, броги, оксфорды набирает обороты. Сейчас наиболее актуальна объемная подошва. Она идеально дополнит как обычный образ с джинсами, так и деловой с классическими брюками.

С конца прошлого века джинсы - неизменный атрибут гардероба. Они отличаются фактурой, кроем, фасоном и элементами декора. К сожалению, не всегда джинсы служат подолгу и не все подходят к типу фигуры. Блогер Яна Лунькова в Instagram дает советы, как подобрать идеальные джинсы.

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Дата
23
февраля

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