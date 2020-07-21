Какие простые и соблазнительные вещи есть у каждой женщины

Белая блузка всегда выглядит стильно и изысканно. Фото: pixabay

Собрать элегантный образ за 5 минут модницам помогут простые вещи в гардеробе.

Они есть в шкафу практически в любой женщины, пишет "Апостроф".

Одной из таких вещей является белая блуза. Подобные вещи можно и нужно носить как повседневно, так и на выход. Ведь они всегда выглядят стильно и изысканно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали одежду, которая должна быть в гардеробе для холодного лета

Следующий пункт - черные штаны. Добавьте к ним рубашку, и получите деловой наряд. Оденьте с такими брюками короткий топ - и современный образ для прогулки готов. Сочетать брюки можно как с туфлями, так и с кроссовками. В зависимости от лука, который вы хотите создать.

Третья вещь - классические туфли. Такая обувь волшебным образом может превратить даже обычные джинсы и футболку на роскошный наряд. Стоит только добавить небольшой каблук, как весь образ становится более изящным и трендовым.

Пиджак, который можно одеть с деловым костюмом, а можно разбавить им обычный повседневный наряд. Сделать образ еще более стильным можно с помощью золотых украшений и яркой помады.

Однотонное платье - еще одна вещь, которая есть практически у всех. И ее можно носить по-настоящему шикарно, если знать как. Такое платье отлично смотрится с челноками, аккуратными стрелками, прической и небольшой сумочкой.

Большие серьги также станут ярким дополнением образа. С их помощью даже самый обычный повседневный лук может превратиться в трендовый наряд.

В 2020 году в моду вернулись популярные в прошлом веке шорты-бермуды. Эта модель - удлиненные до колен шорты с широкими штанинами и высокой посадкой.Такие шорты в разное время носили мировые знаменитости.