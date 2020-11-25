Какие ошибки в стиле делают женщину старше на вид

Вещи надо выбирать такие, чтобы не выглядеть старше своего возраста. Фото: pixabay

Есть несколько деталей, которые способны визуально состарить образ.

Существуют ошибки, которых не следует допускать, чтобы не выглядеть старше своего возраста, пишет OBOZREVATEL.

Одной из них является слишком много черного. Все любят время от времени одеться во все черное, но с возрастом эту привычку лучше оставить в прошлом. Ведь, как отмечают эксперты, такой наряд может состарить образ. Разбавьте его аксессуаром контрастного цвета - шелковым шарфом или брошью-цветком.

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Отказ от джинсов - это также ошибка. Есть женщины, которые убеждены в том, что чем старше они становятся, тем реже они должны носить джинсы. Но это ошибка, ведь это как раз тот предмет одежды, который поможет вам выглядеть моложе. Выбирайте модели темных оттенков и сочетайте их с модными кардиганами или пиджаками.

Неправильным может быть подбор белья. Актуальный силуэт груди - важная часть образа. Следите, чтобы бюстгальтер не давал груди слишком опускаться вниз. Плохо подобранное белье, которое не придает груди форму, обязательно придаст вам визуально несколько лишних лет и килограммов.

Кардиган с пуговицами. "Бабушкин" кардиган уместен только в том случае, если вы точно знаете, с чем его сочетать и следите за тенденциями в моде. В противном случае лучше сочетайте свой образ с пиджаками.

Также ошибочним является отсутствие баланса. Никогда не надевайте объемный свитер с брюками большого размера или наоборот, если не хотите визуально добавить себе несколько лет. Золотое правило гармоничного сочетания вещей говорит: узкий верх - широкий низ и наоборот.

Зимний гардероб также требует времени и денег. Как подобрать актуальные модели одежды и обуви, и сколько это стоит сообщает OLX.Можно выделить базовую верхнюю одежду.