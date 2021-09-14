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вторник, 14 сентября 2021 15:54

Какие джинсы выбрать для сезона осень-зима
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Широкие джинсы продолжают держаться в трендах
Фото: instagram.com/sonya_gorchakova_
Аккуратная дранина в моде в этом сезоне
Джинсы скинни снова возвращаются в тренды
Модные джинсовые леггинсы
Прямой крой также актуален

Узкие джинсы и леггинсы снова вернулись в моду в этом сезоне.

Также актуален клеш и "дранина", рассказала стилист Соня Горчакова в Instagram.

Среди самых модных моделей 2021-2022 - широкие джинсы, по ее словам. Это могут быть прямые, багги, клешенные от бедра, мешковатый крой.

Джинсы скинни снова вернулись в моду. К ним можно одевать смелые укороченные кардиганы, юбки и создавать аутфит по фигуре.

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Клеш от колена, который был в трендах 1970-х, теперь снова стал актуальным. Расклешенные джинсы от колена могут "уменьшать" длину ног, поэтому хорошо будут выглядеть с каблуком.

Джинсы с разрезами и джинсовые леггинсы также в топе сезона.

Осенью под юбки и платья модницы надевают стильные колготы. Лучше брать без рисунка и минимальное количество ден, без блиску. Пускай колготки будут продолжением по цвету обуви или юбки, так ноги будут выглядеть длиннее. Чтобы был акцент и динамика, она советует выбирать черные колготки с принтом.

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