Какая прическа с 90-х стала трендовой в 2020-м

Одним из трендов является прическа мелкие косички, которые обрамляют лицо. Фото: pixabay

В 2020 году актуальными становятся тренды с 90-х годов.

Это касается не только тенденций в одежде, но и в бьюти-индустрии также, пишет Cosmopolitan.

Одним из таких трендов является прическа мелкие косички, которые обрамляют лицо.

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Именно она стала трендом 2020. Она является одновременно модной и дерзкой. Удачным выбором будет сочетание стильной прически с образами street-style. Она легкая и быстрая в исполнении: мелкие косички можно носить с распущенными волосами, сформировать высокий хвост или заплести большие косы и зафиксировать их, позволив маленьким оставаться впереди.

Модные косички можно украшать стильными аксессуарами для волос. Например, разноцветными специальными резинками или заколками, которые также вернулись в моду из 90-х. Таким образом вы сможете придать своему образу легкой непосредственности и милую нотку бунтарства.

Одной из вариации модной прически еще один hair-тренд 90-х. Это волосы, собранные сзади, а лицо обрамляют выпущенные пряди. Поклонницами укладки в свое время были Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу и другие. А в 2020 похожую прическу делают Белла Хадид, Дуа Липа, Эльза Хоск и не только.

Не всем девушкам удается отрастить длинные, красивые и здоровые волосы. Есть несколько принципов, следуя по которым, волосы будут роскошным. Один из них - это питание и вода. Нужно выпивать минимум 1,5 литра воды в день.