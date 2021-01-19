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вторник, 19 января 2021 23:46

Как создать образ с многими слоями одежды

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Как создать образ с многими слоями одежды
Чтобы выглядеть идеально, стоит соблюдать всего несколько правил. Фото: pixabay

Погодные условия заставляют модниц одевать несколько слоев одежды.

Над таким образом стоит хорошо подумать, потому что его бывает очень легко испортить, пишет "Уніан".

Чтобы выглядеть идеально, стоит соблюдать всего несколько правил. Одно из них - это контраст. Например, прозрачную одежду с матовой, гладкую ткань с рельефной, деним и атлас. Здесь есть очень важное правило "чем ближе к телу, тем тоньше ткань".

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Размер также играет важную роль. Кстати оверсайз лучше всего носить девушкам с размером XS. Иначе многослойность создаст эффект мешка. Но это не значит, что стоит вообще от нее отказаться. Например, если у вас тонкая талия, наденьте ремень. То есть вам нужно подчеркнуть свои достоинства.

Палитра цветов также должна присутствовать. Идеально будет сочетание одного цвета с разницей в несколько оттенков. Лучше не выбирать вещи кислотных цветов, а подыскать более спокойные оттенки.

Касаемо принта, то важно соблюдать правила "одна-две вещи с принтом". Иначе образ может претендовать на первое место в конкурсе "Мисс безвкусица".

Не секрет, что модные тенденции цикличны. Сейчас популярным становится то, что носили в древности, пишет theLime. Джинсы - не исключение, в моду возвращаются также старые ексемпляры. Одним из таких являются "вареные джинсы", которые были актуальны в 80-х, но в СССР их нельзя было купить. .Сейчас в моду возвращаются такие джинсы, или как их еще называют с эффектом мрамора.

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