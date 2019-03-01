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суббота, 02 марта 2019 05:25

Как обновить одежду, уже надоел

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Как обновить одежду, уже надоел
Не выбрасывайте заблаговременно старую одежду - еще может понадобиться

Если старые вещи, такие как джинсовая куртка, оверсайз жилет, спортивные костюмы, белая футболка и обычная косуха можно носить на новый лад.
Весной хочется носить эонов вещи, но если на это нет средств, можно старую джинсовую куртку с джинсами, создав модный тотал лук.
Если есть жакет оверсайз - его нужно соединить с ремнем. Этим подчеркнете талию.
Обычно спортивные костюмы носят с кроссовками. Чтобы их обновить, можно надеть длинное пальто в клетку и трендовые ботинками в армейском стиле, говорит edinstvennaya.ua.

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Прошлым летом модной была белая футболка. Что бы ее не выбрасывать, можно дополнить её нарядной юбкой: с струящегося сатина, плиссе или расшитой пайетками.
Обычную косуху стоит одевать с яркой и женственной юбкой с цветочным принтом.

Сейчас возвращается мода 80-х. Огромное внимание в то время уделялось спортивным вещам определенного фасона и ярких расцветок. Одними из самых трендовый оттенков будущего теплого сезона признаны неоновые. Поэтому можно смело покупать яркий костюм или хотя бы ветровку.

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