Драпировка и вырезы: чем поразила новая коллекция Chanel

Фактурные топы, принтованные платья и необычная цветовая гаммы стали основой новой коллекции модного дома Chanel. Показ состоялся 6 июля в Парижском доме моды.

Главный акцент в коллекции - разноцветные изображения и буйство красок. Цветовая палитра состоит из ярких - красный, желтый, голубой, и более приглушенных цветов - синего, белого, розового и голубого. Микс различных по контрасту цветов напоминает отрывистые штрихи на полотнах импрессионистов. Именно их работами вдохновлялась креативный директор модного дома Виржини Виар при создании коллекции.

Цветочный принт также стал одним из ведущих особенностей коллекции. Кроме него, использовали ткань в клеточку, которая актуальна в этом году.

Фото: Официальный сайт Chanel

В линейке представили юбки с драпировкой, топы с вырезами, пальто с пайетками, фактурные жакеты - нетривиальные текстуры добавили общей картине динамики и игривости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родом из прошлого: тренды XIX в. возвращаются в моду

"Когда я рассматривала портреты Габриэль Шанель, на которых она одета в черные или белые платья в стиле 1880, я сразу же подумала о картинах. Мне нравится всплеск цвета. Очень хотелось создать красочную коллекцию с вышивкой, которая дарила ощущение теплоты", - сказала Виржини Виар.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.