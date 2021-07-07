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среда, 07 июля 2021 19:09

Драпировка и вырезы: чем поразила новая коллекция Chanel
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Фактурные топы, принтованные платья и необычная цветовая гаммы стали основой новой коллекции модного дома Chanel. Показ состоялся 6 июля в Парижском доме моды.

Главный акцент в коллекции - разноцветные изображения и буйство красок. Цветовая палитра состоит из ярких - красный, желтый, голубой, и более приглушенных цветов - синего, белого, розового и голубого. Микс различных по контрасту цветов напоминает отрывистые штрихи на полотнах импрессионистов. Именно их работами вдохновлялась креативный директор модного дома Виржини Виар при создании коллекции.

Цветочный принт также стал одним из ведущих особенностей коллекции. Кроме него, использовали ткань в клеточку, которая актуальна в этом году.

Цветочный принт стал ведущим в коллекции
Фото: Официальный сайт Chanel
Эстетика прошлого века прослеживалась во многих позициях
Яркие цвета украсили коллекцию
Твидовые костюмы будут актуальны уже этой осенью
Воланы стали изюминкой коллекции

В линейке представили юбки с драпировкой, топы с вырезами, пальто с пайетками, фактурные жакеты - нетривиальные текстуры добавили общей картине динамики и игривости.

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"Когда я рассматривала портреты Габриэль Шанель, на которых она одета в черные или белые платья в стиле 1880, я сразу же подумала о картинах. Мне нравится всплеск цвета. Очень хотелось создать красочную коллекцию с вышивкой, которая дарила ощущение теплоты", - сказала Виржини Виар.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.

Автор: Диана Родина
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Дата
07
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