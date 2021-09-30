Домашняя одежда - залог уюта: как найти свой лучший вариант

 
Ексклюзивы
1/5
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 18
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 981
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 594
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2691
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 864
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3510
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4365
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3942
Фото
Все фото
5
6
7
5
10
Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана
Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1935
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 477
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8442
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 666
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
Просмотров: 36
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
вторник, 05 октября 2021 17:30

Домашняя одежда - залог уюта: как найти свой лучший вариант

  Комментировать

Многие дома чувствуют себя свободными, счастливыми и без каких-либо ограничений. Туда хочется спешить ежедневно после работы. Первые ассоциации, которые возникают из домом - это уют и комфорт. Значительную роль в этом играет каждая деталь - от вкусной еды и до удобной домашней одежды. Поэтому важно, чтобы она была качественной, приятной на ощупь.

Домашняя одежда в магазине intimo может бить любого вида. Здесь, например, можно выбрать пижамные комплекты для легкого и крепкого сна. Есть их различные варианты на выбор - брюки и футболка или кофта. Можно и пижаму шортами на лето. А если зимой трудно вставать холодными утрами, то этот процесс облегчит пижама в комплекте с халатом.

  В магазине intimo есть все виды домашней одежды
В магазине intimo есть все виды домашней одежды

Некоторые не любят спать в брюках, а хочят чувствовать себя свободными. Для этого прекрасно подойдет ночная рубашка. Также intimo предлагает соблазнительные сексуальные пеньюары для особых романтических моментов. Они очень нежные из легких тканей, иногда кружево. Точно не оставят равнодушными.

Еще один важный элемент домашней одежды - халат. Иногда длинными ленивыми выходными в нем можно проходить весь день. А после душа эта одежда вообще незаменима.

  В магазине intimo есть все виды домашней одежды
В магазине intimo есть все виды домашней одежды

Домашние тапки - это первое, что позволяет расслабиться после тяжелого рабочего дня. В intimo они чрезвычайно мягкие и разной формы. Чтобы держать ноги в тепле есть вариант домашних тапок-сапог, которые будут согревать ноги чуть ли не до колен.

Удобными для того, чтобы ходить по дому есть майки и футболки. Летом в них не жарко, а зимой такая одежда будет приставать к телу и греть. А сверху можно одеть кофту или свитер. В intimo их предлагают также. Магазин позволяет выбрать целый комплект по своим вкусам и потребностям.

К такому верху лучшее решение одевать штаны на резинке или домашние шорты. В магазине имеется большой ассортимент, поэтому можно выбрать цвет, фасон так, чтобы чувствовать себя в тепле и комфорте.

  В магазине intimo есть все виды домашней одежды
В магазине intimo есть все виды домашней одежды

Домашние платья для свободы и раскованности. В них комфортно, удобно, а вид всегда хороший и интересный.

Консультанты магазина белья intimo с радостью помогут, посоветуют и подскажут, какое лучшее белье выбрать для каждого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Домашняя одежда - залог уюта: как найти свой лучший вариант». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

Император основал Черновицкий университет

Самое читаемое
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 12033
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 11250
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4149
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3528
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 3123
Мода
Секс, каждый день и романтика - где выбрать белье на все случаи жизни
Секс, каждый день и романтика - где выбрать белье на все случаи жизни Просмотров: 108
Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана
Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана
5
 Просмотров: 387
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
6
 Просмотров: 747
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
7
 Просмотров: 666
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
5
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
18
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Голосов: 57
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть