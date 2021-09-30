Домашняя одежда - залог уюта: как найти свой лучший вариант

Многие дома чувствуют себя свободными, счастливыми и без каких-либо ограничений. Туда хочется спешить ежедневно после работы. Первые ассоциации, которые возникают из домом - это уют и комфорт. Значительную роль в этом играет каждая деталь - от вкусной еды и до удобной домашней одежды. Поэтому важно, чтобы она была качественной, приятной на ощупь.

Домашняя одежда в магазине intimo может бить любого вида. Здесь, например, можно выбрать пижамные комплекты для легкого и крепкого сна. Есть их различные варианты на выбор - брюки и футболка или кофта. Можно и пижаму шортами на лето. А если зимой трудно вставать холодными утрами, то этот процесс облегчит пижама в комплекте с халатом.

В магазине intimo есть все виды домашней одежды

Некоторые не любят спать в брюках, а хочят чувствовать себя свободными. Для этого прекрасно подойдет ночная рубашка. Также intimo предлагает соблазнительные сексуальные пеньюары для особых романтических моментов. Они очень нежные из легких тканей, иногда кружево. Точно не оставят равнодушными.

Еще один важный элемент домашней одежды - халат. Иногда длинными ленивыми выходными в нем можно проходить весь день. А после душа эта одежда вообще незаменима.

В магазине intimo есть все виды домашней одежды

Домашние тапки - это первое, что позволяет расслабиться после тяжелого рабочего дня. В intimo они чрезвычайно мягкие и разной формы. Чтобы держать ноги в тепле есть вариант домашних тапок-сапог, которые будут согревать ноги чуть ли не до колен.

Удобными для того, чтобы ходить по дому есть майки и футболки. Летом в них не жарко, а зимой такая одежда будет приставать к телу и греть. А сверху можно одеть кофту или свитер. В intimo их предлагают также. Магазин позволяет выбрать целый комплект по своим вкусам и потребностям.

К такому верху лучшее решение одевать штаны на резинке или домашние шорты. В магазине имеется большой ассортимент, поэтому можно выбрать цвет, фасон так, чтобы чувствовать себя в тепле и комфорте.

В магазине intimo есть все виды домашней одежды

Домашние платья для свободы и раскованности. В них комфортно, удобно, а вид всегда хороший и интересный.

Консультанты магазина белья intimo с радостью помогут, посоветуют и подскажут, какое лучшее белье выбрать для каждого.