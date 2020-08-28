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суббота, 29 августа 2020 23:46

Дизайнер создала новый вид биоматериала для пошива вещей

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Дизайнер создала новый вид биоматериала для пошива вещей
Альтернативу коже изготавливают из отходов морепродуктов и кофейной гуще. Фото: pixabay

Дизайнер из Вьетнама Уйен Тран (Uyen Tran) разработала биоматериал Tômtex.

Это альтернатива коже, которую изготавливают из отходов морепродуктов и кофейной гуще, пишет Dezeen.

Биоразлагаемый материал прочный, но при этом остается достаточно мягким, чтобы его можно было прошить и создать какую-то практическую вещь. На эту экокожу наносят узор, имитирующий кожу животного.

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Уйен Тран работает в Нью-Йорке и использует биополимер хитин, который содержится в сырье, в частности панцирях креветок, крабов, омаров, а также рыбной чешуе. Использованную кофейную гущу Тран берет в местных кафе. Цвет она получает из натуральных материалов: угля, кофе и охры. Водостойкость материала обеспечивает слой пчелиного воска.

"После смешивания всех ингредиентов биоматериал можно вылить в форму, где он будет сушиться на воздухе при комнатной температуре в течение двух дней. Этот процесс не требует тепла, поэтому он экономит энергию и уменьшает углеродный след", - сказала Тран.

После использования материал можно переделать. А также он полностью разлагается.

Дизайнер из Киева Снежана Чернецкая создала модную одежду с магазинных полиэтиленовых пакетов, термосумок и дождевиков. Свой проект Чернецкая назвала Replast SS2021: fashion show. А фото разместила в своем Instagram-аккаунте.

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