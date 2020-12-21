Дизайнер Эмануэль Унгаро: Мне нравилась прямая связь между тканью и контурами тела девушки

21 декабря 2019 года не стало дизайнера Эмануэля Унгаро. Все его модные коллекции пронизаны невероятной женственностью. Он одновременно создавал мощные и сексуальные образы, которые при этом оставались мягкими и изящными.

«Платье не нужно носить, в нем нужно жить», - говорил дизайнер Эммануэль Унгаро.

Эммануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года во французском Экс-ан-Провансе в бедной семье итальянских беженцев. Родители Унгаро уехали из Италии, спасаясь от режима Муссолини. Именно отец, портной по профессии, был первым учителем Унгаро — в возрасте 9 лет мальчик получил свою первую швейную машинку.

В 22 года Унгаро переехал в Париж, а 1958-го, пошел в ученики к модельеру Кристобалю Баленсиаге.

"У меня не было денег, у меня не было ничего. Я снимал комнату у старого аристократа на маленькой улице на Левом берегу. Но я помню, как однажды поздно ночью стоял на улице, ел хот-дог и в своей голове строил собственный модный дом. Я верил, что он у меня будет", - вспоминал Унгаро.

У Баленсиаги Унгаро проучился 6 лет. "Главное, чему я научился в Balenciaga, — это "строгость и перфекционизм", - говорил Унгаро.

Свой модный дом Унгаро открыл 1965 года. И сразу заявил, что вечерние платья — основа любой кутюрной коллекции — показывать не будет: "Они не в моем стиле. Я мужчина этой эпохи и буду создавать одежду для женщин этой эпохи". Но говорят, что он Унгаро отказался от пошива вечерних платьев, потому что они занимали слишком много места — коллекция бы не поместилась в маленькой студии, которую он тогда мог себе позволить.

Пик популярности дома Emanuel Ungaro пришелся на 1970−1980 годы. Унгаро использовал крупные принты, элегантные драпировки, силуэты, которые были женственные, но в то же время сексуальные, удобные, они не ограничивали свободу движений. Унгаро даже отказался от эскизов, нанял специальную модель и создавал платья непосредственно на ней, потому что ему "нравилась прямая связь между тканью и контурами тела девушки". Его клиентками были Катрин Денев, Жаклин Кеннеди, Изабель Аджани.

Унгаро использовал крупные принты, элегантные драпировки. 1980-е гг.

"Платье не нужно носить, в нем нужно жить", - говорил дизайнер. Женщины в вещах Emanuel Ungaro нравились себе. Эти вещи оттеняли их тела, но при этом были удобны. "Простой свитер благодаря мягкости материала призывает к ласке. Платье скроено так, чтобы двигаться в нем, чтобы аккомпанировать телу в его движении — и показывать, и скрывать. Эмануэль любит женщин, но знает пределы мужского терпения — и создает одежду, слишком красивую, чтобы небрежно ее срывать, но такую, чтобы предложить снять ее с нежностью", - рассказывала подруга дизайнера писательница Кристин Орбан.

Бизнес Унгаро развивался до 1990-х. 1996 года он продал контрольный пакет акций Emanuel Ungaro бренду Salvatore Ferragamo: кутюрный пошив больше не приносил прежней прибыли. В начале 2000-х дизайнер начал отходить от дел и 2004 года полностью оставил не только собственный модный дом, но и модную индустрию в целом. Он заявил, что мир высокой моды больше не соответствует "ожиданиям современных женщин". 2005-го модный дом Emmanuel Ungaro был продан предпринимателю Асиму Абдулле за $84 млн.

Унгаро считал себя убежденным холостяком, но 1990 года встретил, как он говорил, единственную в своей жизни блондинку - Лауру. Через месяц после знакомства они поженились. Через год у них родилась дочь Козима. "Моя семейная жизнь – это не бесконечный праздник, скорее, постоянная борьба, но я счастлив", - признавался Унгаро.