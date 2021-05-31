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суббота, 05 июня 2021 11:10

Десять фильмов, которые влюбят вас в моду
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Как часто вы задавались вопросом "Что посмотреть сегодня?"? Наверное, хотя бы иногда такой вопрос у вас возникает. Мы знаем, как порой трудно найти фильм, который не просто будет интересным, но и станет источником вдохновения, предоставит какую-то полезную информацию. Поэтому именно для таких случаев сегодня Gazeta.ua расскажет вам о десяти фильмов о фэшн индустрии, которые точно не оставят вас равнодушными.

1. Desert Flower (2009) - Цветок пустыни

Автор: Скриншот из видео
  "Цветок пустыни"
"Цветок пустыни"

Фильм 2009 года является биографическим фильмом по книге сомалийской топ-модели Варис Дориа. Это история очень сильной и волевой девушки, которая вынуждена была бежать из родных краев, когда ей было всего 13 лет. О ее пути, о том, как от никому неизвестной девочки она стала послом ОООН и голосом женщин, которые были травмированы варварскими традициями своего народа. О том, как важно бороться за свои права и добиваться успеха, несмотря ни о чем. Достаточно сильный и мотивирующий фильм.

2. Pret-a-porter (1994) - Высокая мода

Автор: Скриншот из видео
  "Высокая мода"
"Высокая мода"

Американский комедийно-драматический фильм 1994 года, снятый режиссером Робертом Олтменом, повествует о неделе Высокой моды в Париже. На фоне подготовки к модным показам в фильме показываются разные истории любви и драмы. Несмотря на то, что фильм снят довольно давно, он не теряет своей актуальности и популярности и сейчас. Советуем к просмотру.

3. House of Versace (2013) - Дом Версаче

Автор: Скриншот из видео
  "Дом Версаче"
"Дом Версаче"

Фильм об истории становления легендарного бренда Версаче, о сложности взросления и управления его обладательницы Донателлы Версаче, о ее силе духа и трудолюбии. После просмотра "Дом Версаче" у вас не останется вопросов, почему миллионы людей так уважают и любят этот бренд, а возможно, вы и сами влюбитесь в Версаче.

4. Catwalk (1995) -Подиум

Автор: Скриншот из видео
  "Подиум"
"Подиум"

Документальный фильм об американской модели Кристи Тарлингтон насыщен многими событиями, которые напрямую связаны с миром модной индустрии. Зрителя переносят на крутые вечеринки с мировыми звездами, на недели моды, в дорогие отели и рестораны, показывая закулисье жизни моделей. Безусловно, очень интересный фильм для всех, кому хотя бы раз хотелось узнать, как же живут модели с обложек модных журналов.

5. Helmut Newton: Frames from the Edge (1898) - Хельмут Ньютон: высокая фотография

Автор: Скриншот из видео
  "Хельмут Ньютон: высокая фотография"
"Хельмут Ньютон: высокая фотография"

Фильм рассказывает о немецко-австралийском фотографе и фотохудожнике Хельмуте Ньютон, который в свое время снимал провокационные эротические черно-белые снимки для "Vogue". Его работы шокировали, завораживали, были те, кто не понимал такой откровенности мастера, но именно эти эмоции публики сделали из него звезду. Этот фильм о его феномене и истории.

6. Notebook on Cities and Clothes (1989) - Записки об одежде и городах

Автор: Скриншот из видео
  "Записки об одежде и городах"
"Записки об одежде и городах"

Документальный фильм о жизни выдающегося японского дизайнера Ёдзи Ямамото. Перед нами захватывающая картина, которая показывает легендарного дизайнера за работой в своей мастерской, его общение с моделями, процессом создания с кусков ткани невероятных произведений искусства.

7. McQueen (2018) - Маккуин

Автор: Скриншот из видео
  "Маккуин"
"Маккуин"

Еще один фильм о знаменитом на весь мир британском дизайнере Александра Маккуина. Зрителю представлены кадры из жизни талантливого мастера, его истории, творческий путь. Вдохновляющая кинолента не может оставить кого-то равнодушным.

8. Coco avant Chanel (2009) - Коко до Шанель

Автор: Скриншот из видео
  "Коко до Шанель"
"Коко до Шанель"

Кто же не слышал хотя бы раз в жизни имя Коко Шанель? Уверены, что такой человек вряд ли найдется. Это история о сильной женщине с интересной судьбой и талантливом дизайнере, которого сейчас знает весь мир. Увлекательная и вдохновляющая картина, которую хочется пересматривать много раз. А актерская игра исполнительницы главной женской роли Одри Тоту - еще один повод выбрать фильм для вечернего просмотра под горячий чай.

9. Atelier Fontana - Le sorelle della moda (2011) - Ателье Фонтана - сестры моды

Автор: Скриншот из видео
  "Ателье Фонтана - сестры моды)
"Ателье Фонтана - сестры моды)

Историко-биографическая итальянский драма о сестрах Фонтана, которые в начале 20-го века создали собственное ателье по пошиву модной одежды. Фильм рассказывает об истории создания знаменитого бренда Sorelle Fontana и обо всех трудностях и препятствиях, которые пришлось преодолеть сестрам, чтобы достичь такого успеха.

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10. Phantom Thread (2017) - Призрачная нить

Автор: Скриншот из видео
  "Призрачная нить"
"Призрачная нить"

Американский драматический фильм об истории знаменитого в 1950-х годах модельера Рейнольдса Вудкока, который создавал невероятные вещи для членов высшего общества. Эта кинолента не только о творчестве выдающегося модельера, это рассказ о любви и внутренних противоречиях, о выборе и вдохновении. Приятного просмотра.

Французька комедія "Школа хороших дружин" вийде в український прокат 1 липня. Трейлер фільму з'явився на YouTube-каналі кінокомпанії Arthouse Traffic.

Автор: Диана Родина
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05
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