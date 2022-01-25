Чтобы праздник был незабываемым: где выбрать соблазнительный подарок ко Дню влюбленных

Среди желаемых подарков на День святого Валентина первые позиции кроме драгоценных украшений занимает изысканное и качественное женское белье. Но подобрать идеальный комплект гораздо труднее, чем драгоценности.

Труднее всего выбрать бюстгальтер. Он должен быть не только удобным, но и выгодно подчеркивать грудь. С эффектом push-up, невидимки, с уплотненными чашками, балконетами, шелковые, хлопковые, с кружевом – подобрать и купить бюстгальтер можно в магазине intimo. Здесь широкий выбор красивого и удобного белья, которое подойдет для любого размера и типа груди.

Женщинам с круглой, среднего размера грудью подходят практически все фасоны и модели. Но лучше форму подчеркнут балконеты на косточках с широкими бретелями или бюсты с мягкими чашечками. Такой тип белья сделает грудь визуально объемной и упругой. Избегать следует бюсты-бандо без лямок. Они "украдут" натуральный объем и искажут идеальную форму груди.

Зато бандо могут носить женщины с конической грудью. Обычно владелицы такой формы имеют небольшие молочные железы, поэтому могут выбирать и спортивные модели и, особенно популярные, кружевные бюстгальтеры без косточек. Такие же подойдут женщинам с малой грудью, а косточки в белье не будут создавать лишнего дискомфорта. Если хочется добавить объема и сделать фигуру соблазнительной – покупайте модели с push-up или уплотненной чашкой.

Грудь разного размера – очень распространенное явление. Более 90% женщин имеют асимметричные по размеру или объему молочные железы. Этого не стоит стесняться, а правильный выбор белья устранит нюанс. Контурные бюсты с эффектом push-up и уплотненной чашкой визуально выровняют размер и объем, и помогут женщине чувствовать себя уверенной и сексуальной.

А вот обладательницам большой груди стоит выбирать бюстгальтер с широкими лямками и бретелями, удобными застежками, крепкими косточками для поддержки и мягкими чашечками. Можно носить спортивные бюстгальтеры и топы, ведь кроме поддержки груди, большинство из них помогает держать спину ровной.

Все ети модели можно купить в Intimo – магазине белья и купальников в Киеве: ул. Московская, 46/2, 01015., тел. 067 628 7015

Идеально подобранный бюстгальтер:

● плотно прилегает к телу, лямки не сдавливают грудную клетку, а бретельки не давят на плечи и не спадают;

● подходит под объем груди – чашки не слишком большие и не малые;

● комфортный, не натирает кожу, не сдавливает грудь;

● изготовлен из натуральных гипоаллергенных материалов, позволяет коже дышать и не потеть;

● не видно под одеждой.

В магазине intimo можно также подобрать трусики разной формы и скомбинировать их в комплект к бюстгальтеру. Профессиональные консультанты помогут в этом.

Текст: София Чайковськая