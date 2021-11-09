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вторник, 09 ноября 2021 13:01

Что лучше выбрать на зиму: женское пальто или куртку

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Такой вид верхней одежды, как пальто, уже давно полюбился многим людям. Сейчас оно находится на пике популярности у модниц всех возрастов. Ведь они заботятся не только о своём стиле, но и здоровье, выбирая качественные изделия с теплыми подкладками.

  Украинский производитель одежды "Вирна" имеет большой выбор зимних пальто
Украинский производитель одежды "Вирна" имеет большой выбор зимних пальто

Вещь неспроста привлекает к себе столько внимания. Данное изделие принадлежит к категории модной классики. А его зимняя модель является лучшим вариантом для носки в холодное время года. Расскажем, почему так.

История возникновения пальто

Как вы думаете, когда пальто вошло в массовое производство?

В первую очередь с этой верхней одеждой ассоциируются мужчины из Англии, которые всегда имели изысканный вид.

Но на самом деле первыми стали носить такие накидки люди из далеко не высших и даже не средних сословий. Это была разновидность крестьянской верхней одежды с 18-го века. За счет практичности и удобства пальто приглянулось и жителям разных европейских стран. Утонченность изделие всё-таки получило благодаря аристократичным англичанам.

  Украинский производитель одежды "Вирна" имеет большой выбор зимних пальто
Украинский производитель одежды "Вирна" имеет большой выбор зимних пальто

Вместо неудобных телогреек пальто вошли и в женский обиход. Где, в последствии, очень изменились: от приталенных, прямых, до мешковатых.

Какое пальто выбрать?

На современном рынке можно встретить очень большой выбор теплых изделий типа пальто. Существует огромное разнообразие кроя и фасонов: А-силуэта, двубортные, на молнии, с капюшоном, прямые, в виде пиджака и т. д.

Эта вещь достаточно долговечная, поэтому советуем сразу брать качественное изделие, в составе которого есть шерсть.

Лучшим выбором будут классические прямые модели с ремнем на талии. Классика кроя никогда не выйдет из моды и будет долго радовать и согревать вас.

Почему лучше взять зимнее пальто, а не курточку?

Сегодня многие уверены, что пальто значительно уступает пуховику в вопросе сохранения тепла. Но это совершенно не так.

Пальто возникло намного раньше, чем курточки, и уже проверено веками. И очень часто встречаются дутые изделия, наполнители которых совершенно не согревают. Но то, как быстро справляются с этим шерстяные изделия, неоспоримо. Пальто с утеплителем будет согревать вас даже в мороз -15 градусов! К тому же, в отличие от пуховика, оно сохраняет стройный и грациозный силуэт девушки.

Пальто добавляют строгости и изысканности в образ, невероятно подчеркивают женственность силуэта. Правильная модель может даже скрыть недостатки фигуры, в то время как объемный пуховик только акцентирует внимание на них.

Если вы желаете одеваться стильно, зимнее пальто женское на сайте украинского производителя одежды "Вирна" будет лучшим выбором. Такой вариант сделает ваш образ более глубоким и запоминающимся.

  Украинский производитель одежды "Вирна" имеет большой выбор зимних пальто
Украинский производитель одежды "Вирна" имеет большой выбор зимних пальто

Стоит только сменить аксессуары, головной убор или обувь, как ваш лук станет совершенно другим по настроению.

Источник: virna.ua

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