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среда, 24 марта 2021 23:46

Что должна сделать каждая модница в 2021 году

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Что должна сделать каждая модница в 2021 году
Андре Тан также порекомендовал добавить в гардероб базовые вещи. Фото: pixabay

В этом году модницам просто необходимо реорганизовать свой гардероб.

Надо взять все вещи и выбросить те, которые носят редко, об этом заявил дизайнер Андре Тан в эфире программы "Люди большого города" на YouTube-канале Kyiv LIVE.

По его словам, если есть розовые блузки или пиджаки, то их тоже следует выбросить или кому-то отдать.

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Андре Тан также порекомендовал добавить в гардероб базовые вещи. Если нет желания следовать модным и ярким тенденциям, то можно подбирать только ту одежду, которая подходит индивидуально.

"Не подходит вам трендовый желтый цвет? Не носите его! Потому что сейчас модно быть немодной", - подытожил модельер.

В манере одеваться важно то, как подбирать, носить и сочетать вещи. Как найти свой стиль в одежде, соответствующий характеру. По ее словам, надо начать с анализа образа жизни. Следует подумать, какие места посещаете наиболее часто. Если вы проводить максимум времени в офисе, то покупать еще один спортивный костюм не стоит.

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