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пятница, 09 апреля 2021 09:01

Четкость линий, колористика и совершенство - иллюстратор показала, как создает расписанную одежду
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Марта Скиннистикс благодаря увлечению начала рисовать и сама придумывает иллюстрации, которые наносит на одежду.
Фото: Фото предоставлено Мартой Скиннистикс
Марта Скиннистикс благодаря увлечению начала рисовать и сама придумывает иллюстрации, которые наносит на одежду.
Марта Скиннистикс благодаря увлечению начала рисовать и сама придумывает иллюстрации, которые наносит на одежду.
Марта Скиннистикс благодаря увлечению начала рисовать и сама придумывает иллюстрации, которые наносит на одежду.
Марта Скиннистикс благодаря увлечению начала рисовать и сама придумывает иллюстрации, которые наносит на одежду.

В моде становится популярным новый тренд - художественная роспись одежды. Различные аппликации наносят на футболки, куртки и другие предметы гардероба.

Такие новинки выглядят стильно и интересно. Львовская художница-иллюстратор Марта Скиннистикс начала заниматься художественной росписью одежды 6 лет назад.

Она рассказала Gazeta.ua о своем пути к мастерству, а также о собственном стиле и видении.

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"Я жила в Китае и работала художницей в итальянской компании по производству мужской одежды. Меня называли белой художницей из Европы. Задачей было создание перформансов. По возвращении во Львов решила продолжить здесь это дело. Сначала начала расписывать футболки. Поняла, что друзьям и подписчикам в соцсети понравилось. Мои вещи начали продаваться", - рассказывает Марта.

По словам мастерицы, одним из самых тяжелых моментов в работе является раскрашивание курток.

"Это технически сложнее и требует больше времени. Самое сложное - рисовать на джинсовых куртках. Это может длиться и 2 - 3 недели. Тут нужна сосредоточенность, аккуратность. Но в целом расписываю разные предметы гардероба - от одежды до сумок и обуви. Материал может быть и кожа, и ткань. Но не шелк, там другая техника".

Марта Скиннистикс, благодаря увлечению, начала рисовать и сама придумывает иллюстрации, которые наносит на одежду.

"Теперь развиваюсь как художница. Рисуя иллюстрации, у меня довольно быстро выработался собственный стиль, который уже узнают. Даже сделала несколько выставок. Решила, что надо переходить на более высокий уровень - расписывать одежду, но с собственными иллюстрациями. Ранее 98% работ были росписи любых рисунков по желанию клиента. Теперь наоборот - мои собственные идеи. Особенно людям нравятся расписанные рубашки".

Художница рисует лайнерами и маркерами на бумаге, а потом переносит это на одежду.

"Люблю, когда линии аккуратные, четко выведены, качественные и совершенные. Если есть заливка, то она должна быть однотонная. Нравится делать плоскостную зарисовку. Выработала хорошее чувство композиции, люди мне доверяют и просят рисовать на свой вкус. Для художника это - лучшая оценка. Иллюстрации преимущественно в черно-белых тонах с вкраплением красного. В то же время нравится все, и могу расписывать разными цветами. Бывает такое, что заказчики хотят такие цвета, которые я бы не выбрала. А когда наношу, то сама в шоке, насколько результат красиво выглядит ", - говорит мастерица.

6 лет назад во Львове презентовали этномарку "Чичері" дизайнера Анастасии Василик. Бренд шьет одежду для детей и взрослых с интерпретацией на древние костюмы украинской шляхты, человека эпохи ренессанса. В марте этого года мастерица открыла етноарт пространство - шоурум для встреч дизайнеров, художников, деятелей культуры.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
09
апреля

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