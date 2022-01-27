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четверг, 27 января 2022 13:43

Ботфорты-чулки и ботинки с лишним декором: Андре Тан показал зимнюю обувь, которая является "убийцей стиля"
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Звездный модельер Андре Тан продемонстрировал подписчикам, от какой зимней обуви стоит избавиться.

Модными советами поделился в Instagram. Одними из "убийц стиля" дизайнер назвал замшевые ботфорты-чулки.

"Устаревшая модель, которая сделает ваш образ непрактичным и сильно удешевит его: такую ​​обувь вы сможете носить только с узкими юбками и платьями. Абсолютно не подходит к широким брюкам, многим видам юбок. Выбирайте модель с широким голенищем", - подчеркнул Тан.

Сапоги до средины колена на низком ходу, как заверил модельер, визуально укорачивают вас. А любая пара зимней обуви со стразами, пайетками, ремнями и прочим декором – непрактична.

"Потому что будет сложно сочетать такую ​​модель с другими элементами вашего гардероба (особенно если вы идете на работу, а не на вечеринку). Придется специально докупать одежду", – объяснил он.

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Ботильоны на платформе или шпильке могут оказаться неудачными.

"Если уже покупать зимнюю обувь на платформе с каблуками, то она обязательно должна быть широкой – это правило номер один", - отметил дизайнер.

Одними из "убийц стиля" дизайнер Андре Тан назвал замшевые ботфорты-чулки
Фото: instagram.com/andre_tan_official
Сапоги до середины колена на низком ходу, как заверил модельер, визуально укорачивают вас
Любая пара зимней обуви со стразами, пайетками, ремнями и прочим декором – непрактична
Ботильоны на платформе или шпильке могут оказаться неудачными
Грубые ботинки с металлическими заклепками делают модель "чрезмерно вопиющей и непрактичной"

Грубые ботинки с металлическими заклепками делают модель "чрезмерно вызывающей и непрактичной".

"Поэтому выбирайте высокие ботинки со шнуровкой без металлических заклепок и прочего декора. Это будет твердая основа вашего зимнего образа", - подытожил Тан.

Стилистка Анастасия Михайлова подготовила большой пост о самых распространенных ошибках в образе с шубой и как их можно исправить. Фэшн-блогер отметила, что шуба – это достаточно объемная верхняя одежда. Если надеть верх и низ в одном цвете, можно дополнительно вытянуть силуэт.

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