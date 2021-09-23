Беспроигрышные сочетания осенних вещей: как выглядеть стильно в холодное время года

Осенью модницам есть где разгуляться в создании стильного образа. Можно сочетать множество текстур, экспериментировать с многослойностью, добавлять аксессуары, миксовать цвета и принты.

Как сделать образ стильным и интересным, рассказала модный эксперт Анна Галеба.

Свитер, леггинсы, жокейские сапоги, структурированная сумка - сочетание этих вещей сделает наряд комфортным и стильным. Для создания лука можно выбрать яркие леггинсы и оверсайз свитер.

Лонгслив, пиджак, леггинсы или джинсы-скинни, жокейские сапоги - это одна из вариаций прошлого образа. Пиджак добавляет луку сдержанности. Верхнюю одежду можно выбирать прямого кроя или приталенную.

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Классические брюки, лонгслив, тренч или пальто, кроссовки. Комбинация разных стилей - удачное сочетание уже несколько сезонов подряд. Брюки придадут объема снизу, верх лучше оставить более хрупким и обтягивающим с помощью лонгслива. Если же хочется придать образу больше формальности, можно заменить кроссовки грубыми ботинками.

Шелковые брюки, свитер, пальто-халат и ботильоны. Эта формула сочетает в себе женственность и комфорт. Будет прекрасно смотреться как в офисе, так и в ресторане или на встрече с друзьями. Лучше использовать мягкие формы, волнистые брюки, свитер с кашемира или джемпер.

Брюки, жилет, пальто, сапоги. Классика, изящество и комфорт соединяются в одном наряде. Жилетки продолжают быть актуальными. Стильным решением будет надеть ее на белье, не поддевая гольф. Расклешенные брюки придадут роста и подчеркнут силуэт.

Фото: @ariviere

Шведская модель 32-летняя Эльза Хоск показала модницам, как разбавить осенний гардероб яркими акцентами. На пике популярности зеленый и розовый цвета.