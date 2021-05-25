Белье, которое будет модним в этом сезоне

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В этом сезоне стилисты рекомендуют выбирать лаконичные модели белья с прозрачными вставками.

Об актуальных моделях белья летом рассказала стилист Настя Хохлова в Instagram.

Воздушное кружево подойдет для романтического образа. Такие комплекты чаще всего прозрачные или полупрозрачные.

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Линия. Эти детали делают комплект дерзким и сексуальным.

Прозрачные вставки. В этом сезоне можно выбрать полностью прозрачный комплект или небольшие вставки.

Лаконичность. Такие одноцветные комплекты с идеальной посадкой - признак хорошего вкуса.

Яркость. В 2021 году существует тренд на акценты в зоне груди и даже виднеются яркие чашечки от бюстгальтера.

Спорт тоже в трендах. Удобные бра, которые пришли с модой на одежду из мужского плеча, не сдают своих позиций.

Весной-летом 2021-го платье с цветочным принтом станет необходимостью в гардеробе. Именно этот наряд придаст образу легкости и женственности. Следует выбирать платье свободного кроя средней длины, а также с эффектными боковыми вырезами.