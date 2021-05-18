Акцент на плечи, многослойность и миди-длина: выделили 10 модних трендов лета

Фото: liza.ua

Лето надо встречать смело, легко и комфортно.

Цвета одежды, например песочные беж, небесно-голубой, или кристально белый придадут настроения легкости. Их представили в коллекции бренда MOTRYA, пишет "Лиза".

Дизайнеры выделили 10 основных вещей, которые будут необходимы модницам этим летом, чтобы чувствовать себя в трендах.

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1. Сумки летом 2021 следует выбирать объемные и текстурированные, именно такие формы в моде. Ценятся интересные текстуры, натуральные ткани и нестандартные фасоны.

2. Платье с объемными рукавами для того, чтобы подчеркнуть изящный женский силуэт.

3. Укороченные топы. Их можно совместить с винтажной эстетикой и носить также с брюками с "летучих" тканей, юбками длины миди, укороченными и приталенными штанами.

4. В моде акцент на плечи. Маскулинные силуэты, объемные плечи и прямые линии - все это можно использовать в своем гардеробе этим летом.

5. Актуальная длина - миди. Стоит позаботиться, чтобы в гардеробе была плиссированная юбка из легких тканей и модной длины.

6. Брюки с завышенной талией. Если есть страхи или комплексы, что с талией что-то не так, то можно добавить ремень нужной ширины, который визуально сделает ее тоньше и вытянутой.

7. Многослойность также в тренде, поэтому можно подбирать несколько слоев одежды по погоде.

8. Брючный костюм с необычной жилеткой. Актуальными остаются акценты на плечи.

9. Укороченный жакет с воротником или без держится в моде еще с прошлого лета. Его можно комбинировать с платьями и укороченными брюками, кроп-топами.

10. Свободный крой и воздушные ткани. Плотные и обтягивающие джинсы стоит забыть и заменить их легкими юбками и рубашками.

Принты, которые были в трендах ранее, время от времени возвращаются снова. Стилисты их обновляют или дополняют. В весенне-летнем сезоне популярными будут цветочные принты, вещи в горошек, tie dye и многое другое.