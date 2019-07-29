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понедельник, 29 июля 2019 17:57

Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
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Владимир Зеленский посетил "Лигу смеха" в Одессе
Фото: www.obozrevatel.com
Владимир Зеленский посетил "Лигу смеха" в Одессе
Владимир Зеленский посетил "Лигу смеха" в Одессе
Владимир Зеленский посетил "Лигу смеха" в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике с сыном Кириллом.

Бывший ведущий посетил съемки проекта "Лига смеха" в Одессе.

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На мероприятие приехала семья гаранта - первая леди Елена Зеленская и дочь 15-летняя Александра. Президентская семья расположилась в первом ряду зала.

Рядом с ними сидели председатель Офиса президента Андрей Богдан и Борис Шефир - руководитель студии "Квартал-95".

Ранее Зеленский не показывал семью в полном составе. Первое фото семьи появилось в его Instagram 1 июня 2019 года, в день защиты детей.

Недавно президентская чета Владимир и Елена Зеленская поздравили дочь Александру с днем рождения. Соответствующее фото с приветствием появилось в Instagram.

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