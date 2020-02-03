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Вместе больше, чем полвека: пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу

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Вместе больше, чем полвека: пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу
После 60 лет брака муж до сих пор называет жену солнышком. Фото: Чертковская городской совет

В субботу, 1 февраля, семейная пара из Черткова Тернопольской области, отпраздновала 60 лет супружеской жизни - бриллиантовую свадьбу.

Тамара и Юрий Белоусови познакомились на учебной практике, когда ему было 23 года, а ей - 20, сообщили в Чертковском городском совете.

"Сначала даже не обращала на него внимания, приходил в гости к семье, в которой я снимала квартиру. Но однажды, перед обедом Юрчик шел мыть руки и попросил меня помочь снять часы. Мы так и простояли в коридоре несколько минут, просто глядя в глаза друг другу. Именно тогда между нами и появилась первая искорка любви. Впоследствии пригласил на танцы. Уже через полгода Юра приехал и предложил стать его женой ", - рассказывает Тамара Белоусова.

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Мужчина до сих пор называет ее солнышком.

"На самом деле, никаких секретов счастливой супружеской жизни нет. Главное - это любовь, терпение и умение прощать ", - замечает Юрий Васильевич.

Украинская актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Танцы со звездами", Елена Кравец, 42 года, отмечает 17-ю годовщину свадьбы с телепродюсером Сергеем Кравец. Архивные снимки с церемонии появились на просторах Instagram.

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