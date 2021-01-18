В Виннице открылся кризисный центр для беременных и мам с детьми

Центр может принимать мам с детьми в возрасте до 18 лет и беременных. ФОТО: pixabay.com

17 января в Виннице открылся Кризисный центр для мам с детьми и беременных женщин "Мы рядом". Заведение может принять 5 семей.

"На этом этапе мы готовы предоставить убежище 5 женщинам с детьми. Ориентировочно через 1,5 месяца планируем закончить ремонт на 2-м этаже нашего помещения и соответственно сможем принимать уже 10 семей", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua председатель организации Кризисного центра Юлия Дякун.

Центр может принимать мам с детьми в возрасте до 18 лет и беременных на любом сроке.

"Кроме убежища и питания, Кризисный центр обеспечивает семьи бытовыми вещами и одеждой. Женщины могут получить консультацию юристов и психолога. Осуществляется медицинское сопровождение семьи, проводятся тренинги и ресурсные встречи для мам. Помогаем женщинам восстановить профессию или получить новую, найти работу и место для дальнейшего проживания. Кроме того, сопровождаем семьи после выхода из Центра в течение 3-6 месяцев", - отметила Юлия.

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Пребывание в Центре в течение всего периода и все услуги, которые предоставляются семье, бесплатные. Обращаться за помощью могут женщины со всей Украины.

"Точного адреса Центра публично не сообщаем, ведь у нас находятся женщины, которые страдают от домашнего насилия. Однако все, кто нуждается в помощи могут мне звонить по телефону 0 (67) 838 55 79. Если вы знаете семьи, которым негде жить, если они бегут от домашнего насилия, или их жилье уже непригодно для проживания - направляйте их к нам", - сказала председатель организации.

Желающие поддержать организацию могут перечислить средства: получатель - ОО "Кризисный центр "Мы рядом", код ЕГРПОУ 44044712, IBAN UA423026890000026007055358800, назначение платежа - благотворительное пожертвование для Кризисного центра.

В этом году в Киеве создали "Телефон доверия" и открыли 2 комнаты кризисного реагирования для пострадавших от домашнего насилия. Первая комната заработала в мае. 2 кризисную комнату открыли на левом берегу столицы. Если вы стали жертвой насилия и нуждаетесь в услугах этой комнаты, то нужно обращаться в полицию или на горячую линию 1500 со стационарного телефона или мобильного - 0(44) 272 15 00.