Удовольствие для мамы и ребенка: началась неделя грудного вскармливания

Педиатр-аллерголог Владислава Барзилович со своей дочерью Мией. Врач рассказала о важности грудного вскармливания. Фото предоставлено Владиславой Барзилович

Началась Всемирная ежегодная неделя поддержки грудного вскармливания. Украина присоединилась к ее проведению с 2001 года.



"На первый взгляд грудное вскармливание - это естественный процесс. Что здесь обсуждать? Но в современном мире все гораздо сложнее", - выразила свое мнение кандидат медицинских наук, педиатр-аллерголог Владислава Барзилович, 32 года. Женщина также кормит грудью свою полуторагодовалую дочь Мию. Однако говорит, что не у каждой женщины есть возможность кормить младенцев грудью.

"Не во всех странах мамы имеют возможность оставаться в декрете дольше нескольких месяцев. У некоторых женщин нет молока, кто-то не хочет портить форму груди. А те, кто кормил детей до 3 лет, гордятся этим настолько, что позволяют себе упрекать других. О дискуссии в общественных местах вообще молчу".

⠀

Врач считает, что для молодой мамы важно хорошо питаться и высыпаться, для ребенка - правильно брать грудь и не лениться.

"Налаженная лактация - это командная работа. Но настрой "выкормить любой ценой" сам по себе агрессивен. Грудное вскармливание должно приносить удовольствие маме и ребенку. Не позволяйте никому вас критиковать. Если что-то не получается, обращайтесь за помощью к консультанту по грудному вскармливанию. И главное - настройтесь на лучшее и получайте радость от материнства", - добавила Барзилович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка открывает авторскую школу материнства в Польше

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать грудное вскармливание минимум до достижения ребенком 2-летнего возраста. Основу грудного молока составляют особые белки, которые отличаются высокой биологической ценностью, легко перевариваются и всасываются. С молоком матери ребенку передается большинство защитных антител.