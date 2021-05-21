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пятница, 21 мая 2021 23:46

Способы научиться принимать поражения

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Способы научиться принимать поражения
Нужно и можно научиться не расстраиваться. Фото: pixabay

Поражения - это то, что нас закаляет и помогает стать сильнее.

Именно поэтому просто необходимо научиться их принимать, пишет "Наша мама".

Прежде всего, следует осознать и принять то, что произошло. Это реальность и с ней нужно жить.

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Нужно и можно научиться не расстраиваться. Специалисты утверждают, что ощущение радости и прилив дофамина происходит именно из-за ожидания события. Человек мечтает о будущем и в этот момент счастлив. Когда же получает не тот результат, которого ожидал, то происходит резкий эмоциональный спад настроения и наступает разочарование.

Все навыки важно практиковать, так и представлять не только лучший сценарий, но и плохой. Тогда удар не станет таким болезненным, и любые результаты будут восприниматься спокойно. Это поможет снизить тревогу.

Инверсия в мировоззрении - воспринимать результаты оценки не как проигрыш, а как то, что для них состоялась огромная подготовка и работа над собой.

При ощущении обиди стоит делиться эмоциями с близкими, обратиться к психологу, если есть ощущение, что избавиться бремени самостоятельно под силу. Можно написать письмо обидчику, но не отправлять. Постепенно станет легче.

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