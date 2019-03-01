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пятница, 01 марта 2019 16:24

Сколько сна теряют родители с появлением детей

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Сколько сна теряют родители с появлением детей
Сколько времени на отдых оставляет родительство - посчитали ученые Фото: Особлива

Появление детей лишает супругов в среднем почти 6 лет нормального здорового отдыха. Исследователи из Британии подсчитали, сколько времени на сон теряют люди, которые стали родителями.

Рождение ребенка является настоящим праздником для большинства родителей, однако кроме огромного количества радости появляется не менее обязанностей и задач, которые отнимают много сил и еще больше времени. Поэтому неудивительно, что даже достаточное количество сна не гарантирует его качество, рассказывает Радио Максимум.

В течение 6 лет люди страдают от потерянного отдыха. Это подтвердили исследования с участием более 4 тыс. семей.

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Оказалось, что мужчины ежедневно теряли по 15 мин. полноценного сна, а женщины почти по часу. Это происходило в течение первых трёх месяцев после рождения ребенка. Правда, впоследствии показатели у мамочек уменьшаются, а вот у отцов остаются такими же.

Три года назад создали Viber-чат для мам "Об осознанном родительстве". Это закрытое сообщество женщин из Украины, Литвы, России и США. Не отрываясь от своего ребенка можно получить помощь, проверенный совет более опытных мам, узнать что-то новое на тему воспитания и просто пообщаться. Об этом Gazeta.ua рассказывает детский психолог для родителей Алена Скорик. Она основала сообщество и продолжает его модерировать.

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Дата
01
марта

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