Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет

Шарлотта сохранит свое место в очереди на престол даже в том случае, если у Кейт и Уильяма родятся еще сына. Фото: TheBritishMonarchy

2 мая 2015 года герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон родила принцессу Шарлотту, четвертую в линии наследования на британский трон.

Ребенок появился на свет весом 3,7 килограмма в 8:34 утра по лондонскому времени. Ее назвали Шарлотта Элизабет Диана.

Имя Шарлотта когда-то было популярным в истории британской монархии. Так звали жену короля Георга III и их старшую дочь. Среднее имя сестры Кейт Миддлтон, Пиппы, также Шарлотта.

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Крестины прошли в церкви в Сандрингеме, в графстве Норфолк, где когда-то крестили и покойную бабушку Шарлотты, Диану. Для крещения монарших особ в Англии используют древние реликвии, транспортировка которых в храм превратилась в настоящую секретную операцию.

Крестная мать принцессы - давняя подруга Кейт, София Картер. Крестные родители - друзья Вильяма- Томас ван Страубензи и Джеймс Мид. Также ее крестными стали двоюродный брат Кейт Адам Миддлтон и родственница Леди Ди Лаура Феллоуз.

Шарлотта сохранит свое место в очереди на престол даже в том случае, если у Кейт и Уильяма родятся еще сыновья.

Герцоги очень внимательно следят за тем, чтобы у их детей было "обычное детство". Шарлотта общается с кузинами Мией и Саванной и другими детьми. Принцесса учится в престижной начальной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона.

29 апреля 2011-го в Вестминстерском аббатстве Лондона в присутствии 1900 гостей состоялась свадьба принца Уильяма, второго претендента на британский престол и представительницы среднего класса Кейт Миддлтон. Кэтрин Миддлтон, старшая из 3-х детей, родилась 9 января 1982-го в городе Рединг в английском семьи Майкла Миддлтона и Кэрол Элизабет.