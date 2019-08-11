Приближается Спас - что необходимо сделать и чего избежать

На Медовый Спас в храмах принято освящать мед нового сбора, свежий мак, цветы и плоды нового урожая

Медовый Спас празднуется 14 августа, его еще называют Маковея или Спас на воде.

В день Медового Спаса начинается Успенский пост, и заканчивается 27 августа.

На этот праздник принято освящать в церкви мед, мак, полевые цветы и воду. В этот день вода приобретает целебную силу и становится лечебной.

Также в этот праздник пекут пряники и другую выпечку с медом и маком, постные блины.

Запрещается устраивать шумные гуляния, ссориться, громко говорить, делать тяжелую работу и желать плохого, рассказывает www.unian.net.

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В этот день стоит посетить церковь, помолиться и отдохнуть.

Считается, что в этот день отпускаются все женские грехи.

Согласно преданию, когда в Константинополе бушевала страшная эпидемия. И якобы именно в этот день из храма Святой Софии вынесли частицу креста, на котором был распят Иисус, чтобы ей освятить воду в водоемах. И именно после этого эпидемия в городе закончилась.