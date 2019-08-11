Приближается Спас - что необходимо сделать и чего избежать

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4887
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 810
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 819
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1503
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3051
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2169
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5013
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14787
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15948
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
16
4
11
10
7
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
&quot;Взрывные тайны&quot;: экс-жена Майкла Джексона рассекретит подробности жизни с поп-королем
"Взрывные тайны": экс-жена Майкла Джексона рассекретит подробности жизни с поп-королем
Любовь не стареет: сделали чувственные снимки пожилых пар
Любовь не стареет: сделали чувственные снимки пожилых пар
&quot;Очень трогательно и искренне&quot;: в Украине впервые заключили однополый брак
"Очень трогательно и искренне": в Украине впервые заключили однополый брак
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
Видео
Все видео
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
"Мужчина содержит бывшую жену, пока та снова не выйдет замуж" - украинка о семейных традициях пакистанцев
"Мужчина содержит бывшую жену, пока та снова не выйдет замуж" - украинка о семейных традициях пакистанцев
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4887
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4529
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4140
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7821
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 81
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 05:28

Приближается Спас - что необходимо сделать и чего избежать

  Комментировать
Приближается Спас - что необходимо сделать и чего избежать
На Медовый Спас в храмах принято освящать мед нового сбора, свежий мак, цветы и плоды нового урожая

Медовый Спас празднуется 14 августа, его еще называют Маковея или Спас на воде.

В день Медового Спаса начинается Успенский пост, и заканчивается 27 августа.

На этот праздник принято освящать в церкви мед, мак, полевые цветы и воду. В этот день вода приобретает целебную силу и становится лечебной.

Также в этот праздник пекут пряники и другую выпечку с медом и маком, постные блины.

Запрещается устраивать шумные гуляния, ссориться, громко говорить, делать тяжелую работу и желать плохого, рассказывает www.unian.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оригинально провести церемонию свадьбы

В этот день стоит посетить церковь, помолиться и отдохнуть.

Считается, что в этот день отпускаются все женские грехи.

Согласно преданию, когда в Константинополе бушевала страшная эпидемия. И якобы именно в этот день из храма Святой Софии вынесли частицу креста, на котором был распят Иисус, чтобы ей освятить воду в водоемах. И именно после этого эпидемия в городе закончилась.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приближается Спас - что необходимо сделать и чего избежать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 47089
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 28432
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 28233
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 21099
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 20619
Семья
Оля Цибульская впервые за 5 лет супружеской жизни показала лицо мужа
Оля Цибульская впервые за 5 лет супружеской жизни показала лицо мужа Просмотров: 11232
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
Алкоголь, танцы и поцелуи: как развлекались на советских свадьбах
16
 Просмотров: 14211
Как оригинально провести церемонию свадьбы
Как оригинально провести церемонию свадьбы Просмотров: 216
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
 Просмотров: 4239
Чем опасен секс в воде
Чем опасен секс в воде 1 Просмотров: 2682
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2
"Луценко пытается заявить о себе в последний момент" - Лещенко
Голосов: 1140
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua