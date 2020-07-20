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понедельник, 20 июля 2020 13:07

Помещаются четыре человека: мастер проектирует уникальные велосипеды
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Михаил Девдера из села Качковка Ямпольского района Винницкой области испытывает оснащен электродвигателем трехколесный велосипед
Михаил Девдера собирает трайк вместе с учениками Винницкой частной школы
Михаил Девдера изготовил велосипед для мальчика с ДЦП
Дети катаются на двойном трайке
Третья модель трайка разработана Михаилом Девдера

  Михаил Девдера из села Качковка Ямпольского района Винницкой области испытывает оснащен электродвигателем трехколесный велосипед
Михаил Девдера из села Качковка Ямпольского района Винницкой области испытывает оснащен электродвигателем трехколесный велосипед
37-летний Михаил Девдера из села Качковка Ямпольского района в свободное время проектирует и собирает велосипеды. Первый велосипед собрал, когда учился в 9 классе.
"В студенческие годы практически не занимался техническим творчеством. Когда женился, решил сделать велосипед для жены. Во время работы понял, что соскучился по кручением гаек. Стали появляться идеи для новых проектов. Когда родились сыновья, изготовил велотандем. На нем помещаются по два взрослых и детей. Для наших дорог он не хуже обычного велосипеда. Сложность в том, что надо слаженно крутить педали. Когда появились еще две дочери, велотандем стал маловат для семьи. Отдали его родственнику ", - рассказал Михаил.
"2016 изготовил велосипед для мальчика с детским церебральным параличом. Транспортным средством управляет отец. Сын сидит впереди и тоже крутит педали. Велосипед разработан так, чтобы ребенок чувствовал радость движения и был активным участником. Придумывал сам, потому что в интернете нет таких решений. Еще нестандартный заказ - трайк для Винницкой частной школы. Подготовил детали, а собирал велосипед со школьниками ", - добавил он.
Сейчас Михаил Девдера ездит на собственноручно собранном электровелосипеде. Наездил на нем несколько тысяч километров.
"Испытания трайк прошел успешно. Не люблю дальних путешествий, но к теще езжу без проблем. Это - 85 километров в одну сторону. Чтобы хватало заряда на такое расстояние, использую современные литий-ионные аккумуляторы", - поделился мастер.
"Людей поражает мой транспорт - фотографируют, байкеры сигналят. Видимо, считают, что я иностранец, который путешествует по Украине", - добавил он.

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Уникальный электромобиль создал мастер из Кировоградской области Алексей Ганшин. Транспорт оснащен электромотором и обладает запасом хода примерно в 90 км. Также предусмотрены солнечные батареи и педальный привод.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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