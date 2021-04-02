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пятница, 02 апреля 2021 23:46

Must-have в каждом доме: какие предметы считают оберегами

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Must-have в каждом доме: какие предметы считают оберегами
Среди предметов-оберегов называют ловца снов. Фото: pixabay

Предки верили, что магические предметы защищали дом и помогали семьям жить мирно.

Существует теория, что обереги впитывают в себя негативную энергию, пишет legkovmeste.

Не каждый человек, который посещает дом, имеет позитив и добрые намерения. Среди предметов-оберегов называют ловца снов. Этот талисмана отпугивает плохие и страшные сны, а также злых духов. Можно купить в магазине или сделать самостоятельно, тогда будет иметь еще большую силу.

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Фигурка слона - оберег по фэн-шую. Ее ставят в спальне или на кухне. Слон - животное-долгожитель с невероятной силой. Поэтому будет притягивать положительную энергию и защищать дом от невзгод.

По словам эзотериков, лаванда может защитить дом от негатива, злых мыслей и пожеланий. Это растение способствует выздоровлению больных людей и защищает влюбленных от негативного влияния недоброжелателей.

Общаясь с токсичными людьми, можно самим стать токсичными: начать жаловаться, ныть, обвинять других. Чтобы научиться искать ключи от токсинов внутри себя, важно, как мы думаем о самих себе.

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