Какие привычки могут разрушить отношения влюбленных

Уменьшит риск расстаться откровенный разговор. Фото: boombate.com

Ревность, обвинения и попытки откупиться могут стать основными причинами разрыва отношений.

Ревность

Ревность не транслируют чувств к человеку и не способствуют прочному союзу. Они демонстрируют неуверенность в самом себе. Чтобы этого избежать, следует говорить с партнером и выстраивать доверительные отношения. Тогда ревность отойдет на второй план, пишет kolobok.ua.

Обвинения

Отношения разрушают обвинения в адрес друг друга. Стоит перестать перекладывать свою вину на партнера, а взять ответственность на себя. Признание своих ошибок и работа над ними повлияют на улучшение отношений.

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Попытка откупиться

Вместо того, чтобы признать вину и откровенно об этом поговорить - партнеры прибегают к попыткам откупиться. Пытаются помириться с помощью подарков. Однако они не помогут, если партнеры будут молчать, продолжать бежать от откровенного разговора.

В Украине в течение 2019 было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.